Eintracht Frankfurt bei Benfica Lissabon in der Europa League heute live im TV, Livestream, Liveticker

Das Viertelfinale für Deutschlands letzten internationalen Vertreter steht an. Eintracht Frankfurt muss im Hinspiel der Europa League bei Benfica Lissabon antreten. Hier gibt es alle Infos zum Spiel und der Übertragung im TV und Livestream.

Erstmals seit 24 Jahren steht Eintracht Frankfurt wieder unter den besten Acht in einem internationalen Wettbewerb. Die Eintracht ist im laufenden Turnier noch ohne Niederlage und geht daher mit mächtig Rückenwind in das Duell gegen den portugiesischen Rekordmeister.

Eintracht Frankfurt bei Benfica Lissabon: Ort und Anstoß des Hinspiels

Die Auslosung ergab, dass Frankfurt im Rückspiel Heimrecht hat. Dementsprechend wird das Hinspiel in Lissabon ausgetragen. Anstoß ist am heutigen Donnerstag um 21 Uhr im Estadio da Luz.

Benfica Lissabon vs. Eintracht Frankfurt: TV-Übertragung und Livestream

Die Rechte zur Übertragung der Europa League hat sich DAZN gesichert. Das Online-Streaming-Portal zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs live und in voller Länge, so auch die Partie zwischen Benfica Lissabon und Eintracht Frankfurt. Ab 20.45 Uhr startet die Übertragung mit folgenden Personal:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experten: Ralph Gunesch und Jonas Hummels

Dazu gibt es zu allen Viertelfinal-Begegnungen eine Konferenz, die sogenannte GoalZone, mit der ihr keine entscheidende Szene verpasst.

RTL darf darüber hinaus 15 Partien der Europa League live im Free-TV zeigen. Auf dem privaten Sender wird das Duell der Adler ebenfalls live übertragen.

Eintracht Frankfurt - Benfica Lissabon: Liveticker und Highlights der Europa League

Wer die Begegnung nicht live sehen kann, dem schafft SPOX Abhilfe. Mit unserem Liveticker bleibt ihr immer auf Ballhöhe.

Zusätzlich bieten wir Euch ab 0 Uhr des Folgetags ausführliche Highlights zu allen Europa-League-Hinspielen. Ebenso sind die Spielhöhepunkte schon kurz nach Spielschluss auf DAZN zum Abruf verfügbar.

Eintracht Frankfurt: Bleibt Luka Jovic?

Luka Jovic wird von zahlreichen Top-Klubs umworben. Das Sturmjuwel der Eintracht machte in dieser Saison mit 24 Treffern in 38 Pflichtspielen gehörig Werbung in eigener Sache. Dass er nächste Saison noch das Trikot der SGE tragen wird, schien unwahrscheinlich.

Einem Bericht der Frankfurter Rundschau zufolge soll es nun zu einer spektakulären Wende kommen. Das Blatt beruft sich dabei auf engste Vertraute des Stürmers.

Eintracht Frankfurt: Der Weg ins Europa-League-Viertelfinale

Während alle anderen deutschen Mannschaften aus den europäischen Wettbewerben ausgeschieden sind, gab sich die SGE keinerlei Blöße. Folgende Gegner hat sie dabei ausgeschaltet: