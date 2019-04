Eintracht Frankfurt bei Benfica Lissabon: Das Europa-League-Viertelfinale im LIVETICKER

Eintracht Frankfurt ist heute Abend bei Benfica Lissabon zum Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals zu Gast. Hier bei SPOX könnt ihr die Partie im LIVETICKER verfolgen.

Benfica Lissabon gegen Eintracht Frankfurt im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Obwohl die Frankfurt-Anhänger gegen Inter Mailand negativ aufgefallen sind und dem Klub eine Geldstrafe eingebrockt haben, dürfen die SGE-Fans ihre Mannschaft im Stadion unterstützen. 3.200 Tickets gingen offiziell an die Gäste, wobei rund 10.000 Karten angefragt worden waren.

Vor Beginn: Einen Favoriten für die Partie auszumachen, fällt schwer. Die SGE-Power in der Offensive kann jede Abwehr ins Wackeln bringen, allerdings ist Benfica nicht zu unterschätzen. An einem guten Tag kann der portugiesische Hauptstadtklub auch den ganz Großen Sorgen bereiten, an einem schlechten Tag ist das Team von Trainer Bruno Lage aber extrem anfällig.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 21 Uhr im Estadio da Luz angepfiffen. Schiedsrichter ist der Engländer Anthony Taylor, der bereits die erste Frankfurt-Partie gegen Schachtar Donezk geleitet hat.

Eintracht Frankfurt: Welche Spieler sind verletzt und fallen aus?

Trainer Adi Hütter muss um mehrere Spieler bangen. Martin Hinteregger laboriert an einer Brustprellung und einem Mittelhandbruch, Sebsatien Haller an einer Bauchmuskelzerrung, Mijat Gacinovic hat Fersen- und Sebastian Rode Wadenprobleme. Trotzdem ist das Quartett mit nach Lissabon gereist. Haller konnte am Mittwoch nur eine Spezialeinheit absolvieren und fehlte damit im Abschlusstraining.

Benfica Lissabon - Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Lissabon: Vlachodimos - Andre Almeida, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo - Gedson, Fejsa - Jota, Rafa Silva - Seferovic, Joao Felix

Vlachodimos - Andre Almeida, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo - Gedson, Fejsa - Jota, Rafa Silva - Seferovic, Joao Felix Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - G. Fernandes, Rode - da Costa, Kostic - Gacinovic - Jovic, Rebic

Benfica Lissabon - Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream

DAZN hat sich die Rechte an allen 205 Europa-League-Spielen in dieser Saison gesichert. Somit ist auch die Partie zwischen Benfica Lissabon und Eintracht Frankfurt im Programm.

Alternativ könnt ihr das Duell auch auf RTL im Free-TV sehen. Der Kölner Sender zeigt vereinzelte Spiele des Wettbewerbs im Fernsehen und Livestream.

