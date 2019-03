Arsenal-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang erklärt Black-Panther-Jubel

Pierre-Emerick Aubameyang hat den FC Arsenal gegen Stade Rennes mit zwei Treffern ins Europa-League-Viertelfinale geschossen. Nach seinem Tor zum 3:0 zog sich der Gabuner eine Black-Panther-Maske über - und erklärte anschließend seinen Jubel.

Es lief die 72. Minute: Henrikh Mkhitaryan schob den Ball nach außen zu Sead Kolasinac und dieser bediente mit einer scharfen Flanke Aubameyang, der zum 3:0-Endstand einschob. Dann zauberte der ehemalige Dortmunder hinter dem Tor eine Maske von Marvel-Superheld Black Panther hervor und feierte seinen Treffer gebührend.

Nach dem Spiel erklärte der Gabuner die Beweggründe für seinen Jubel: "Ich brauchte eine Maske, die zu mir passt. Es ist ein schwarzer Panther und in Gabun in Afrika nennen wir das Nationalteam Panther von Gabun. Deshalb passt die Maske zu mir", sagte der 29-Jährige gegenüber BT Sport.

Kein Jubel gegen United: Aubameyang findet Maske nicht

Kurios: Bereits am Sonntag beim Sieg gegen Manchester United wollte Aubameyang sein Strafstoßtor zum 2:0 mit der Panther-Maske bejubeln. Das Problem: Er konnte die Maske auf die Schnelle nicht finden. "Ich habe einen Klubmitarbeiter gebeten, sie ins Tornetz zu legen, aber nachdem ich den Elfmeter verwandelt hatte, konnte ich sie nicht finden."

Ausgefallene Jubelgesten sind für Aubameyang keine Neuheit: Bereits beim BVB trat er nach einem Treffer im Derby gegen Schalke 04 gemeinsam mit Marco Reus als Batman und Robin in Erscheinung, ebenfalls gegen die Königsblauen zog er sich eine Maske seines Sponsors Nike über.

Durch die starken Partien gegen Rennes und ManUnited machte Aubameyang seine schwachen Leistungen in der Vorwoche vergessen: Im Derby gegen Tottenham verschoss der Gabuner nach Einwechslung einen Strafstoß in der Nachspielzeit zum möglichen Sieg, im Hinspiel gegen Rennes enttäuschte er bei der 1:3-Niederlage wie die gesamte Mannschaft. Dennoch: In 29 Pflichtspielen der bisherigen Saison steht Aubameyang bei 17 Toren und vier Vorlagen.