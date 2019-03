Stade Rennes gegen FC Arsenal heute live: Europa League im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag findet das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Stade Rennes und dem FC Arsenal statt. Was ihr über die Partie wissen müsst und wo ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Stade Rennes steht in der Ligue 1 auf dem sechsten Platz und setzte sich in zwei spektakulären Spielen in der Zwischenrunde gegen Betis Sevilla knapp durch. Für den FC Arsenal sieht es in der Liga nicht sonderlich gut aus. Die Gunners sind von den Champions-League-Plätzen abgerutscht und befinden sich auf Rang fünf. Allerdings mit nur einem Punkt Rückstand auf Manchester United.

Stade Rennes gegen FC Arsenal: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League zwischen Stade Rennes und dem FC Arsenal findet am heutigen Donnerstag um 18.55 Uhr statt. Austragungsstätte ist der Roazhon Park in Rennes, welches rund 30.000 Zuschauern Platz bietet.

Stade Rennes - FC Arsenal heute live im TV und Livestream

Die Europa League wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt DAZN alle Spiele live und exklusiv, darunter ist auch die Partie zwischen Stade Rennes und dem FC Arsenal. Zudem gibt es eine Konferenz, in der ihr keine Tore verpassst.

Die Übertragung der Partie beginnt mit dem Anpfiff um 18.55 Uhr.

Kommentator: Daniel Günther

Daniel Günther Experte: Michael Hofmann

Falls ihr über kein Abnonnement bei DAZN verfügt, könnt ihr im ersten Monat kostenfrei auf das Programm zurückgreifen. Anschließend kostet das Abo 9,99 Euro im Monat.

FC Arsenal zu Gast bei Stade Rennes: Der Liveticker

Wenn ihr das Europa-League-Achtelfinale zwischen Stade Rennes nicht live anschauen könnt, bietet euch SPOX einen ausführlichen Liveticker an.

Stade Rennes in der Europa League: Der Weg ins Achtelfinale

Die Franzosen landeten in einer Gruppe mit Dynamo Kiew, FK Astana und FK Jablonec auf dem zweiten Platz. In der Zwischenrunde zog Stade Rennes dank eines 3:1-Sieges im Rückspiel bei Betis Sevilla ins Achtelfinale ein. Das Hinspiel endete 3:3.

Runde Ort Gegner Ergebnis Gruppenhase H FK Jablonec 2:1 Gruppenhase A FK Astana 0:2 Gruppenhase H Dynamo Kiew 1:2 Gruppenhase A Dynamo Kiew 1:3 Gruppenhase A FK Jablonec 1:0 Gruppenhase H FK Astana 2:0 Zwischenrunde H Betis Sevilla 3:3 Zwischenrunde A Betis Sevilla 3:1

FC Arsenal in der Europa League: Der Weg ins Achtelfinale

Der FC Arsenal zog in der Gruppenhase der Europa League souverän in die nächste Runde ein. Die Gunners holten starke 16 Punkte und wurden vor Sporting Lissabon Erster. In der Runde der letzten 32 strauchelten die Engländer im Hinspiel bei BATE Borisov und verloren mit 0:1. Eine Woche später machte das Team von Unai Emery den Fauxpas mit einem 3:0 wett.