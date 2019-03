Europa League: Benfica Lissabon gegen Dinamo Zagreb heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League treffen heute Benfica Lissabon und Dinamo Zagreb aufeinander. Nach dem Hinspielerfolg haben die Kroatien gute Chancen aufs Weiterkommen. SPOX verrät euch alle Informationen rund um die Partie sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Für dem Rückspiel vor heimischer Kulisse steht Favorit Benfica Lissabon gegen Dinamo Zagreb unter Druck: Im ersten Duell setzten sich die Kroaten mit 1:0 durch. Bruno Petkovic traf gegen ideenlose Portugiesen vom Punkt und sorgte für eine optimale Ausgangsposition für Dinamo.

Benfica - Dinamo: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League wird am heutigen Donnerstag um 21 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Estadio da Luz in Lissabon. Als Schiedsrichter ist der deutsche Referee Deniz Aytekin im Einsatz.

Benfica gegen Zagreb heute im TV, Livestream und Liveticker

Die Europa League wird live und exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen. Auch das Spiel zwischen Benfica und Dinamo ist somit nicht im Free-TV, sondern nur auf DAZN in voller Länge zu sehen. Kommentator Max Siebald führt euch durch die Begegnung in Lissabon.

Aber auch ohne DAZN-Abonnement müsst ihr nicht auf die Partie verzichten: SPOX stellt euch einen umfangreichen Liveticker mit allen Highlights zur Verfügung.

Lissabon vs. Zagreb: Der Weg ins Achtelfinale

Benfica ging in der Vorrunde noch in der Champions League an den Start und scheiterte in der Gruppe von Bayern München am FCB und Ajax Amsterdam. Dinamo entschied die Gruppe D mit 14 Punkten vor Fenerbahce überzeugend für sich.

In der Zwischenrunde setzte sich Lissabon knapp gegen Galatasaray durch (2:1, 0:0), während Zagreb im Rückspiel gegen Pilsen das Weiterkommen sicherstellte (1:2, 3:0).

Benfica gegen Dinamo: Die voraussichtliche Aufstellung

Trotz guter Ausgangslage geht Dinamo mit großen Personalproblemen ins Spiel bei Benfica: Neben den gelbgesperrten Ivan Sunjic und Marin Leovac werden verletzungsbedingt auch Arijan Ademi und Izet Hajrovic fehlen.

Benfica: Vlachodimos - Almeida, Dias, Ferro, Grimaldo - Florentino, G.Fernandes, Pizzi, Cervi - J.Felix, Jonas

Vlachodimos - Almeida, Dias, Ferro, Grimaldo - Florentino, G.Fernandes, Pizzi, Cervi - J.Felix, Jonas Dinamo: Livakovic - Stojanovic, Theophile-Catherine, Dilaver, Rrahmani - Moro - Kadzior, Olmo, Gojak, Orsic - B.Petkovic

Europa League: Die Termine bis zum Finale

Bereits morgen werden die Viertelfinal-Partien in der Europa League ausgelost, ehe ab dem 11. April die nächste Runde durchgeführt wird. Das große Finale steigt am 29. Mai in Baku (Aserbaidschan).