Eintracht Frankfurt vor dem Rückspiel gegen Inter: Träume ohne Trainer

Eintracht Frankfurt wird im Europa-League-Achtelfinale bei Inter Mailand (ab 20.55 Uhr auf DAZN und im LIVETICKER) von mehr als 13.500 Fans unterstützt. Kein Klub bringt für diesen Wettbewerb mehr Begeisterung auf. Doch ausgerechnet in dieser Partie fehlt der gesperrte Adi Hütter an der Trainerbank.

Immerhin: Den offiziellen Klubanzug von Eintracht Frankfurt darf Adi Hütter tragen. Der Bundesligist hat sich für diese Europapokalsaison besonders in Schale geworfen. Mit einem eigens angefertigten Zwirn, dessen Innenfutter ein Emblem mit Eintracht-Logo und DFB-Pokal ziert - eingewebt die Inschrift: "Zu Hause in Europa". Damit soll symbolisiert werden, dass die internationalen Spiele echte Frankfurter Feiertage sind, zu denen man sich besonders schick anzieht.

Dumm nur: Trainer Hütter erlebt das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Inter nicht auf der Trainerbank, sondern auf der Tribüne des legendären San Siro. Konsequenz aus seinem Innenraumverweis beim Hinspiel (0:0) durch den schottischen Schiedsrichter William Collum, der damit Hütters Fußtritt gegen eine Trinkflasche aus Frust über einen nicht gegebenen Elfmeter ahndete.

Jeder Kontakt zu seinen Spielern und den Co-Trainern Armin Reutershahn und Christian Peintinger ist Hütter verboten. Der 49-Jährige scherzte vor einer Woche noch, jeder habe sehen können, dass er in aktiven Zeiten "mal einen starken rechten Fuß" gehabt habe. Jetzt ist dem Vorarlberger das Lachen vergangen und Reue eingekehrt: "Leider bin ich nur auf der Tribüne. Das tut mir weh. Aber ich bin selber schuld."

Eintracht Frankfurt international! Die verrückten Choreos der SGE-Fans © getty 1/31 Bereits zum Zwischenrunden-Rückspiel gegen Donetzk kündigten die Fans der Eintracht eine der größten Choreos aller Zeiten an. Doch diese fiel aus Protest gegen massive Polizeipräsenz aus. © getty 2/31 Doch nur zwei Wochen später brodelte es erneut in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Inter Mailand war zu Gast. Europa League, Achtelfinal-Hinspiel und die Chance, das Verpasste nachzuholen. © getty 3/31 Schon vor dem Spiel war Großes zu erahnen. Goldene und silberne Fahnen lagen bereit für die große Show und ganz besondere Momente. © getty 4/31 Und diese gab es reichlich. Die Eintracht-Fans tauchten die Commerzbank-Arena in ein kollektives Schwarz-Weiß-Rot. © getty 5/31 Dazu prangte in schwarzen Lettern auf goldenem Hingtergrund eine riesige 120 in der Fankurve der SGE. Am 8. März feiert der Klub seinen 120. Geburtstag. © getty 6/31 "Glorreiche Zeiten, traurige Tage. Wir stehn zur Eintracht gar keine Frage." Die Mega-Choreo vor dem EL-Achtelfinalhinspiel gegen Inter war zwar beeindruckend, jedoch nicht das erste stimmungsvolle Ausrufezeichen der SGE-Fans auf internationalem Parkett. © imago 7/31 29. August 2013: Eintracht Frankfurt zurück im Europapokal - nach sieben Jahren. Die SGE-Fans feierten ihr Comeback zu Hause gegen Qarabag Agdam. Dabei war das erst die Qualifikationsrunde. © getty 8/31 Nach eindrucksvoller Choreo zu Beginn des Spiels unterstützten die SGE-Fans ihre Mannschaft sowohl verbal als auch optisch. © getty 9/31 Als Belohnung gab es einen 2:1-Sieg. Die Europa-League-Trophäen wurden gezückt. © getty 10/31 19. September 2013: Frankfurt empfing Girondins Bordeaux in der Commerzbank-Arena. Die Fans selbst konnte man im Pyro-Nebel kaum mehr erkennen. © getty 11/31 Frankfurt kann aber auch romantisch: "Unsere Fahnen, unsere Farben, genau wie die Herzen, die in uns schlagen." © imago 12/31 3. Oktober 2013: Auch beim Auswärtsspiel in Nikosia war die Eintracht auf den Rängen präsent. Ebenso wie auf dem Platz - die SGE holte einen 3:0-Sieg! © getty 13/31 24. Oktober 2013: SGE! Auch gegen Maccabi Tel Aviv beeindruckten sowohl Fans als auch Mannschaft. 2:0 gewann Frankfurt. © getty 14/31 28. November 2013: Der komplette Gästeblock in Bordeaux war in Orange gekleidet. © imago 15/31 Auch hier zündelten die Frankfurter ordentlich. Es gab aber auch was zu feiern: den vierten Sieg im fünften Gruppenspiel. © imago 16/31 12. Dezember 2013: Zum letzten Gruppenspiel gegen Nikosia kurz vor Weihnachten dekorierten die SGE-Fans ihre Tribüne festlich mit einer Zielscheibe - der Volltreffer ist natürlich das Eintracht-Logo. © getty 17/31 20. Februar 2014: Hinspiel in der Zwischenrunde. Die Eintracht zu Gast beim FC Porto. © getty 18/31 Die Adler erkämpften sich auch dank der Unterstützung der Fans ein 2:2 nach 0:2-Rückstand. Eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Frankfurt. © getty 19/31 27. Februar 2014: Eine Woche später in der Commerzbank-Arena. Atemberaubend! © imago 20/31 Frankfurt war schon 2:0 vorne, als Porto mit einem Doppelschlag ausglich. Alex Meier (Fußballgott) traf in der 76. Minute erneut zur Führung. Doch das späte 3:3 durch Nabil Ghilas (86.) besiegelte das bittere Aus der SGE. © getty 21/31 20. September 2018: 1666 Tage mussten die Frankfurter warten, bis sie sich wieder für einen Europapokal qualifizierten. Ausgerechnet beim Comeback blieben die Ränge leer - OM wurde wegen des Fehlverhaltens seiner Fans mit einem Geisterspiel bestraft. © imago 22/31 4. Oktober 2018: Umso lauter und epischer feierten die SGE-Fans ihre Rückkehr auf die europäische Bühne dann beim Heimspiel gegen Lazio am 2. Spieltag. © getty 23/31 Da durfte ein klein wenig Pyro natürlich nicht fehlen. © getty 24/31 Ein klein wenig ... © getty 25/31 25. Oktober: Drittes Gruppenspiel, zweites Heimspiel, zweite Monster-Choreo. Diesmal im Spiel gegen Limassol. © getty 26/31 Da wurde es schon beinahe wieder romantisch. Die Fans feierten einen 2:0-Heimsieg. Frankfurt war mit drei Siegen aus drei Spielen Tabellenführer der Gruppe H. © getty 27/31 8. November 2018: Unfassbar! Selbst das Auswärtsspiel in Limassol wurde zum Heimspiel für die Eintracht. Die SGE-Anhänger waren komplett in Grau gekleidet und machten über 90 Minuten lang Stimmung. Ergebnis: 3:2-Sieg. © imago 28/31 29. November 2018: Zurück auf den heimischen Rängen gab es die nächste Monster-Choreo. Nun kamen auch die Fans von Olympique Marseille in den Geschmack Frankfurter Fan-Kunst. © imago 29/31 Gut, die Ordner am Spielfeldrand waren angesichts der vielen Papierrollen vielleicht nicht ganz so begeistert. Sah trotzdem bombastisch aus! © getty 30/31 13. Dezember 2018: Das letzte Gruppenspiel in Rom stand an. Gegen Lazio feierten die Fans ihre "magische SGE". © imago 31/31 Und die Adler zahlten es ihren Fans zurück - 2:1-Auswärtssieg! Frankfurt marschierte mit sechs Siegen in die Zwischenrunde.

Eintracht Frankfurt ohne Adi Hütter gegen Inter Mailand

Dafür, dass sich der ansonsten für seine Besonnenheit geschätzte Fußballlehrer einmal nicht im Griff hatte, wirkt die Bestrafung hart. Aber: Artikel 67 der Rechtspflegeordnung der UEFA ist eindeutig, denn die besagt, dass ein des Feldes oder der technischen Zone verwiesener Spieler oder Offizieller automatisch für das nächste Spiel desselben Wettbewerbs gesperrt ist.

Für die Eintracht kommt die Absenz zur Unzeit: Hütters Ansprachen in der Kabine sind emotionaler als viele denken, seine Vorgaben detail- und erkenntnisreich. Dazu kommt sein Geschick, das laufende Spiel zu lesen. Auf wechselnde Anforderungen durch den Spielstand oder taktische Änderungen seines Gegenübers - Inter-Trainer Luciano Spalletti nennt er sogar als eines seiner Vorbilder - situativ reagieren zu können. Hütter hofft, dass seine Assistenten, der überaus erfahrene Reutershahn und Landsmann Peintinger, zu Brüdern im Geiste werden: "Im Hinspiel hätte ich schon genauso gewechselt wie die beiden. Wir denken sehr, sehr ähnlich. Das Pushen in der Kabine können sie auch."

Aber natürlich sei das etwas anderes: "Ich darf vor dem Spiel nicht zur Mannschaft. Ich darf in der Pause nicht zu Mannschaft. Nach dem Spiel ist es dann wurscht, aber das sind eben genau die Momente, in denen man als Trainer noch einwirken kann." Er müsse eben seine Arbeit im Vorfeld noch gründlicher machen "und schon bei der Spielerbesprechung die richtigen Worte finden". Am Spieltag hofft er darauf, dass er wieder einen so guten Platz mit bester Sicht erhalte wie beim Hinspiel, als er im Logenbereich neben Sportvorstand Fredi Bobic stehend das Geschehen verfolgte ("aus der Perspektive habe ich sehen können, was uns im Rückspiel hilft").

Mehr Tickets: Eintracht Frankfurt lobt Inter Mailand

Einen besseren Blickwinkel als die 13.500 Eintracht-Anhänger besitzt der gesperrte Trainer auf jeden Fall. Hoch oben im dritten Rang der Fußball-Oper mit ihren steilen Hintertortribünen wird die Eintracht-Entourage versuchen, akustisch die Hoheit zu gewinnen. Dass die Vereinsführung von Inter als auch die Stadt Mailand das den Gästen zustehende Kartenkontingent recht unbürokratisch mehr als verdoppelte, bedachte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann mit einem dicken Lob: "Inter Mailand ist nicht nur ein großer Klub, sie haben auch Größe gezeigt."

Die Eintracht-Führung erwartet, dass sich deutlich mehr als 15.000 Frankfurter über den Brenner machen. Und Hellmann glaubt auch, dass hässliche Bilder wie am Rande des letzten Gruppenspiels bei Lazio Rom ausbleiben. "Unsere Fans wissen: Wenn es weitergehen soll, darf nichts mehr vorfallen." Ganz Frankfurt lechzt nach magischen Nächten wie vor einer Woche, als eine imposante Choreografie fast punktgenau zum 120-jährigen Vereinsbestehen bei allen Beteiligten für Gänsehautstimmung sorgte. Die gar nicht mehr launische Diva vom Main hat nach Mailand rund 100 Sponsoren und Ehrengäste in der Gefolgschaft, darunter ehemalige Kicker-Größen wie Andreas Möller oder Uwe Bein.

Aktuell bringt kein anderer Europa-League-Teilnehmer in seinem Umfeld eine solche Begeisterung für diesen Wettbewerb auf. Hellmann hat das mal so erklärt: "Stadt und Region sind international angehaucht, und man sieht sich dann als Metropolregion auf Augenhöhe mit Paris oder London. Dahinter steckt natürlich viel Traum und Wunschvorstellung, aber das projiziert sich auf den Klub." Ergo: "Europa ist in der DNA von Eintracht Frankfurt." Als Endstation Sehnsucht gilt das Endspiel in Baku. Es sei legitim, den Ort (die Hauptstadt von Aserbaidschan) und das Datum (29. Mai) im Hinterkopf zu haben, erklärte Sportdirektor Bruno Hübner wiederholt. Und der Klub hat per Option bereits alle Tickets für seine Heimspiele bis einschließlich Halbfinale veräußert.

Mehr Interesse, mehr Mitglieder: Eintracht Frankfurt boomt

Die Internationalisierung gilt zudem als wichtiger Wachstumstreiber für den Klub, der dieses Faustpfand bei der Vermarktung vermehrt einsetzt. Beim Neujahrsempfang des Marketing-Club Frankfurt ließ Hellmann wissen, dass dieser Verein in der Bundesliga - dort spielt er gerade seine 50. Saison - eine "emotional-magnetische Kraft" entfalte. Eintracht Frankfurt sei "der größte emotionale Reaktor der Region". Tatsächlich wächst die Mitgliederzahl seit dem Pokalsieg 2018 so schnell wie nirgendwo anders und steuert auf die 70.000 zu.

Die meisten finden es auch vollkommen in Ordnung, dass die Kaderplanung seit den zweieinhalb Jahren unter Bobic so resolut den internationalen Gepflogenheiten des Marktes folgt, dass mehrere A-Juniorenspieler schon Profiverträge unterschreiben mussten, um das vorgeschriebene Kontingent deutscher Spieler zu erfüllen.

Denn: Das Faustpfand für eine erfolgreiche Zukunft sind jene Spieler, die eine realistische Chance haben, Inter aus dem Europapokal zu eliminieren. Und über die sagt Hütter nun: "Sie müssen nicht für ihren Trainer spielen, sondern für Eintracht Frankfurt."

