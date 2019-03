Europa League: Dynamo Kiew - FC Chelsea heute live im TV, Livestream und im Liveticker

Heute Abend gastiert der FC Chelsea bei Dynamo Kiew, dem Tabellenzweiten der ukrainischen Liga. SPOX erklärt euch, wann und wo ihr die Partie zwischen Chelsea und Dynamo Kiew im TV und Livestream mitverfolgen könnt. Außerdem gibt es hier alle wichtigen Spielinfos im Vorfeld.

Nach dem Achtelfinal-Hinspiel ist die Ausgangslage für Dynamo Kiew denkbar schlecht. An der Stamford Bridge in London ließ der FC Chelsea dem Tabellenzweiten der Ukraine keine Chance und setzte sich nach 90 Minuten mit 3:0 durch.

Im Hinspiel traf mit Pedro, Willian und Hudson-Odoi nahezu die gesamte Offensiv-Reihe der Blues. Ein Chelsea-Stürmer, der im Europa-League-Hinspiel noch im Kader stand, ist heute Abend in Kiew nicht mit von der Partie. Nach dem letzten Premier-League-Spiel klagte Gonzalo Higuain über Fieber und bekommt nun eine Pause in der UEFA Europa League.

Dynamo Kiew - FC Chelsea heute live: Übertragung im TV und Livestream

Eine Live-Übertragung der Partie Dynamo Kiew vs. FC Chelsea wird es hierzulande nicht im Free-TV geben. Wie gewohnt überträgt DAZN alle Live-Spiele der Europa-League-Saison 2018/19 in voller Länge. Auch die Partie zwischen Dynamo Kiew und Chelsea London wird vom Streaminganbieter DAZN gezeigt. Folgendes DAZN-Duo begleitet euch durch dieses Spiel:

Kommentator: Oliver Forster

Experte: Necat Aygün

Nach Abpfiff gibt es alle Highlights der Partie Dynamo Kiew vs. Chelsea London bei DAZN. Darüber hinaus hat jeder Fan der UEFA Europa League die Möglichkeit, sich das komplette Spiel im Re-Live bei DAZN noch einmal anzugucken.

Neben der UEFA Champions League und der Europa League strahlt DAZN auch Live-Spiele aus Italien, Spanien oder England aus. Auch die Fans der 1. und 2. Bundesliga kommen bei DAZN nicht zu kurz. Jeweils 40 Minuten nach Abpfiff zeigt DAZN alle Bundesliga-Highlights. Die DAZN-Testphase von vier Wochen ist immer kostenfrei. Danach ist das volle Spektrum an Live- und Re-Live-Inhalten für nur 9,99€ im Monat abrufbar.

Dynamo Kiew gegen FC Chelsea im LIVETICKER

Als weitere Option zur TV-Übertragung und dem Livestream bei DAZN bietet SPOX eine weitere Alternative. Die Begegnung Dynamo Kiew vs. FC Chelsea ist, genauso wie alle weiteren Spiele der UEFA Europa League, im SPOX-Liveticker verfügbar. Somit bleibt ihr auch von unterwegs immer auf dem Laufenden und verpasst keine spielentscheidenden Ereignisse.

Dynamo Kiew vs. FC Chelsea London: Spielstätte und Schiedsrichter

Das Europa-League-Duell zwischen Dynamo Kiew und Chelsea London ist eines von drei Duellen, die heute Abend um 18.55 Uhr angepfiffen werden. Ausgetragen wird das Rückspiel des Europa-League-Achtelfinals im Kiewer Olympia-Stadion, dessen Platzverhältnisse laut Maurizio Sarri "eine Katastrophe" sind. Nichtsdestotrotz sucht Sarri kein Alibi: "Wir müssen die Situation akzeptieren." Feststeht, dass die Leitung Partie ein deutscher Unparteiischer zu verantworten hat. Folgende Schiedsrichter-Gespann leitet die Begegnung in Kiew:

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Assistenten: Mike Pickel, Christian Gittelmann

Vierter Offizieller: Jan Seidel

Dynamo Kiew gegen FC Chelsea - Formkurven beider Teams

Auffällig ist die Ähnlichkeit der Formkurven beider Teams. Sowohl Dynamo Kiew als auch Chelsea London hat in den letzten sechs Pflichtspielen jeweils nur eine Niederlage sowie ein Unentschieden hinnehmen müssen.

Die letzten sechs Pflichtspiele von Dynamo Kiew: Sieg - Niederlage - Sieg - Sieg - Sieg - Unentschieden

Sieg - Niederlage - Sieg - Sieg - Sieg - Unentschieden Alle letzten sechs Pflichtspiele des FC Chelsea London: Unentschieden - Sieg - Sieg - Sieg - Niederlage - (Verschobenes Liga-Spiel)

FC Dynamo Kiew - FC Chelsea London: Direkte Duelle in Europa

Vor dem Europa-League-Hinspiel in der letzten Woche trafen beiden Teams lediglich zweimal aufeinander. Dynamo Kiew und Chelsea London begegneten sich vor knapp vier Jahren in der Champions-League-Gruppenphase. Beide Aufeinandertreffen in der Champions-League waren damals deutlich enger als es das Europa-League-Hinspiel vor sieben Tagen.

Alle Duelle zwischen Dynamo Kiew und Chelsea London im Überblick;