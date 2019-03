Europa-League-Auslosung im LIVE-TICKER: Eintracht vor weiteren Hammer-Los

Eintracht Frankfurt hält auf europäischer Ebene die deutsche Fahne hoch. Die SGE steht als einziger deutscher Vertreter im Viertelfinale eines kontinentalen Wettbewerbs. Wen die Trupe von Adi Hütter zugelost bekommt, könnt ihr hier im LIVETICKER verfolgen.

Europa League: Auslosung der Viertelfinale im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Ebenso wie in der Champions League sind auch im Viertelfinale der Europa League Duelle von Teams aus dem gleichen Land möglich. Folglich könnte die Auslosung auch ein London-Derby zwischen Arsenal und Chelsea ergeben.

Vor Beginn: Werfen wir doch einmal einen Blick auf die möglichen Gegner der Eintracht. Chelsea und Arsenal sind vom Namen her die schwerstmöglichen Kontrahenten. Mit Valencia und Villarreal stehen zudem zwei spanische Teams unter den letzten Acht. Darüber hinaus könnte auf Frankfurt ein Duell gegen den SSC Neapel, Benfica Lissabon oder Slavia Prag warten.

Vor Beginn: Frankfurt darf auf ein weiteres attraktives Los in der Europa League hoffen. Nach dem überzeugenden Rückspiel-Sieg gegen Inter Mailand könnte im Viertelfinale ein Premier-League-Schwergewicht auf die SGE warten. Wen die Eintracht am Ende bekommt, entscheidet sich ab 13 Uhr. Dann startet die Auslosung in Nyon.

Europa-League-Auslosung live im TV und im Livestream

Die Auslosung der Europa League am heutigen Freitag ist live im Free-TV zu sehen. Sowohl Sky Sport News HD als auch Eurosport übertragen live. Dazu bietet auch der Streaming-Dienst DAZN einen Livestream zur Auslosung in Nyon an.

Darüber hinaus könnt ihr die Ziehung auch auf der Facebook-Seite von SPOX sehen. Dort wird ab 11.50 Uhr eine Live-Übertragung stattfinden, in der zunächst die Champions-League-Auslosung inklusive einer Analyse von DAZN-Experte Benny Lauth zu sehen ist. Anschließend wird auch die Europa-League-Auslosung übertragen.

