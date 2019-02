Mesut Özil bei Arsenal-Pleite nicht im Kader: "Es wird peinlich"

Der FC Arsenal hat für die Handhabung der Situation rund um den deuschen Ex-Nationalspieler Mesut Özil harte Kritik von Ex-Profi Martin Keown hinnehmen müssen. Nach der 0:1-Niederlage bei Bate Borisov in der Europa League fand der TV-Experte deutliche Worte.

"Langsam wird es peinlich", sagte Keown bei BT Sport, nachdem Mesut Özil gegen die Weißrussen abermals nicht im Kader der Gunners stand. "Ist er krank, ist er verletzt? Eine der wichtigsten Dinge als Spieler ist es, verfügbar und zuverlässig zu sein", fügte der langjährige Verteidiger des FC Arsenal an.

Özil hat vier der letzten fünf Spiele in der Europa League verpasst, in der Liga kam er seit Ende Dezember nur ein einziges Mal zum Einsatz. Knieprobleme plagten den Offensivspieler, aktuell aber führt der Klub offiziell keine Verletzung an. "Er muss sich jetzt ranhalten und sich zurück ins Team arbeiten", erklärte Keown.

Martin Keown: Özil verpasste "gefühlt 100 Spiele"

Die baldige Rückkehr in die Startelf müsse nicht nur das Ziel Özils sein, sondern auch das des Trainers: "Gefühlt 100 Spiele zu verpassen, ist zumindest bemerkenswert. Ich würde auch sagen, dass es fragwürdig ist, aber nur der Spieler wird wirklich wissen, was los ist."

Dass die Londoner ohne Özil und auch ohne Aaron Ramsey eine "schlampige" Leistung boten, erklärte sich Keown dennoch nicht: "So schlecht habe ich sie noch nie gesehen. Das muss die schlechteste Leistung unter Unai Emery gewesen sein." Den ramponierten Rasen wollte er nicht als Ausrede gelten lassen: "Das ist eine billige Entschuldigung. Du musst als Arsenal besser spielen."