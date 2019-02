In der Europa League wird zwischen der Gruppenphase und dem Achtelfinale eine Zwischenrunde gespielt. Wann die Rückspiele dieses Sechzehntelfinals stattfinden, erfahrt ihr hier.

Aufgrund der Drittplatzierten aus der Champions League, die in die Europa League rutschen, gibt es in der Europa League eine weitere Runde vor der K.o.-Phase. Neben Zwischenrunde ist auch immer wieder vom Sechzehntelfinale zu lesen.

Der Grund dafür ist simpel: Die Zwischenrunde wird im K.o.-Modus ausgetragen. Das bedeutet, dass zwei Mannschaften in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander antreten. Anders als im CL-Achtelfinale, das auf acht Spieltage verteilt ist, verteilen sich die Spiele in der Europa League auf drei Tage.

Europa League: Wann finden die Rückspiele der Zwischenrunde statt?

Nachdem die Hinspiele am 12. und 14. Februar stattfinden, werden die Rückspiele der EL-Zwischenrunde zum Großteil eine Woche später am 21. Februar ausgetragen. Einzig die Partie zwischen dem FC Sevilla und Lazio Rom findet bereits am 20. Februar statt.

Datum und Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft 20.02. 18:00 FC Sevilla Lazio Rom 21.02. 18:55 Arsenal BATE 21.02. 18:55 Dinamo Zagreb Plzen 21.02. 18:55 Eintracht Frankfurt Shakhtar Donetsk 21.02. 18:55 Napoli Zurich 21.02. 18:55 Salzburg Club Brugge KV 21.02. 18:55 Valencia Celtic 21.02. 18:55 Villarreal Sporting 21.02. 18:55 Zenit St. Petersburg Fenerbahce 21.02. 21:00 Bayer Leverkusen Krasnodar 21.02. 21:00 Benfica Galatasaray 21.02. 21:00 Real Betis Rennes 21.02. 21:00 Chelsea Malmö FF 21.02. 21:00 Dynano Kiew Olympiakos Piräus 21.02. 21:00 Genk Slavia Prag 21.02. 21:00 Inter Mailand Rapid Wien

Wo werden die Rückspiele der Europa League übertragen?

Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Spiele der UEFA Europa League live und in voller Länge. Es werden sowohl die Einzelpartien als auch eine Konferenz, die "GoalZone", angeboten.

Wie geht es nach der Zwischenrunde weiter?

Nach den Rückspielen der Zwischenrunde findet am Freitag, den 22. Februar, in Nyon (Schweiz) die Auslosung des Achtelfinals statt. Beginn: 13 Uhr.