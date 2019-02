Schachtar Donezk gegen Eintracht Frankfurt: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der UEFA Europa League bekommt es Eintracht Frankfurt heute mit Schachtar Donezk zu tun. Alle wichtigen Informationen zum Sechzehntelfinal-Hinspiel der Hessen erhaltet ihr bei SPOX und zudem erfahrt ihr hier, wie ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt dominierte in der Gruppenphase und gewann jedes einzelne Duell in der Hin- und Rückrunde. Am letzten Spieltag der Vorrunde schlugen sie unter anderem Lazio Rom auswärts mit 2:1. Nun wartet jedoch ein Chamions-League-Absteiger auf den Klub.

Schachtar Donezk führt die ukrainische Liga, UPL, souverän als Spitzenreiter an. Im höchsten europäischen Wettbewerb schieden sie allerdings als Gruppendritter aus, nachdem sie zuletzt nur 1:1-Unentschieden gegen Olympique Lyon spielten. Dennoch reichten die sechs gesammelten Punkte für den Einzug in die Europa League, einen klaren Favortien gibt es heute trotzdem nicht.

Donezk vs. Frankfurt: Uhrzeit, Austragungsort & Schiedsrichter

Die Partie von Eintracht Frankfurt gegen Schachtar Donezk im Sechzehntelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League findet am heutigen Donnerstagabend um 21 Uhr statt. Gespielt wird im OSK Metalist Stadion in Charkiw, einer Millionenstadt in der Ukraine.

Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor übernimmt die Spielleitung und wird dabei von seinen Landsmännern Gary Beswick und Adam Nunn an den jeweiligen Seitenlinien unterstützt. Constantine Hatzidakis ist der vierte Offizielle.

Donezk - Eintracht Frankfurt: TV-Übertragung und Livestream

Ihr könnt diese Begegnung zwischen Schachtar Donezk und Eintracht Frankfurt im Free-TV auf dem Sender RTL Nitro verfolgen. Weiterhin überträgt aber auch der Streamingdienst DAZN das Europa-League-Duell live und in voller Länge. Die Vorberichterstattung beginnt dabei um 20.45 Uhr mit diesem Personal:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Benny Lauth

Für lediglich 9,99 Euro im Monat könnt ihr das Angebot auf DAZN nutzen und die ersten 30 Tage sind dabei sogar komplett kostenfrei. Solltet euch das Programm danach nicht zufrieden gestellt haben, könnt ihr euer Abonnement monatlich wieder kündigen.

Schachtar Donezk vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER

Eine weitere Option ist wie immer der Liveticker von SPOX, mit dem ihr auch von unterwegs stets auf dem Laufenden bleibt und auf keine spannende Aktion auf dem Spielfeld verzichten müsst.

Donezk gegen Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Donezk: Pjatow - Matviyenko, Krywzow, Butko, Ismaily - Maycon, Stepanenko - Marlos, Kowalenko, Taison - Junior Moraes

Pjatow - Matviyenko, Krywzow, Butko, Ismaily - Maycon, Stepanenko - Marlos, Kowalenko, Taison - Junior Moraes Frankfurt: Trapp - Hinteregger, Hasebe, Ndicka - Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic - Gacinovic - Haller, Rebic

Eintracht Frankfurt und Donezk: Die Gruppenphase in der EL/CL

Gruppe H mit Eintracht Frankfurt (Europa League):

Platz Mannschaft Bilanz (S-U-N) Tore Punkte 1. Eintracht Frankfurt 6-0-0 17:5 18 2. Lazio Rom 3-0-3 9:11 9 3. Apollon Limassol 2-1-3 10:10 7 4. Olympique Marseille 0-1-5 6:16 1

Gruppe F mit Schachtar Donezk (Champions League):