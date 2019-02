Malmö FF gegen FC Chelsea: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Chelsea geht als eindeutiger Favorit in das Duell mit dem Malmö FF. Bei SPOX erfahrt ihr, wie ihr die heutige Partie in der UEFA Europa League live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt. Zudem findet ihr hier alle wichtigen Informationen zum Sechzehntelfinal-Hinspiel der Blues.

Am vergangenen Spieltag in der Premier League verlor der FC Chelsea gegen Manchester City mit 0:6. Die letzten Wochen waren eine wirkliche Achterbahnfahrt für die Blues, welche ihre vorherige Partie mit 5:0 für sich entschieden, zuvor jedoch einen 0:4-Schlappe einstecken mussten.

Zumindest in der Europa League ist der Klub bisher ungeschlagen und setzte sich souverän in der Vorrunde durch. Ihr heutiger Gegner hingegen ist der absolute Außenseiter, könnte allerdings zur ersten schwedischen Mannschaft werden, welche in das Achtelfinale der Europa League einzieht.

Malmö FF - FC Chelsea: Wo und wann findet das EL-Spiel statt?

Malmö FF empfängt den FC Chelsea zum Sechzehntelfinal-Hinspiel in der UEFA Europa League im Malmö New Stadium in Schweden. Anpfiff der heutigen Partie ist am Abend um 21 Uhr.

Das Schiedsrichtergespann stammt aus Weißrussland. Aleksei Kulbakov wird die Begegnung leiten und seine Assistenten Dmitri Zhuk und Oleg Maslyanko unterstützen ihn dabei. Als Vierter Offizieller steht Yury Khomchenko an der Seitenlinie.

Malmö gegen Chelsea: TV-Übertragung und DAZN-Livestream

Im Free-TV wird das Duell zwischen dem Malmö FF und dem FC Chelsea nicht übertragen. Stattdessen strahlt der Streamingdienst DAZN die Partie live und in voller Länge aus. Dieses Personal wird euch durch den Abend führen:

Kommentator: Tino Polster

Tino Polster Experte: Sascha Bigalke

Wenn ihr das EL-Spiel also am Bildschrim verfolgen wollt, benötigt ihr ein DAZN-Abonnement.

Malmö FF vs. FC Chelsea heute im LIVE-TICKER

Und natürlich stellt euch SPOX auch diesmal einen Liveticker zur Verfügung, mit dem ihr von unterwegs keine Aktion auf dem Spielfeld verpasst und stets über jede Entscheidung informiert seid.

FC Chelsea: Die vergangenen Partien der Blues

Wettbewerb Datum Gegner Ergebnis Premier League 10. Februar Manchester City 0:6 (A) Premier League 2. Februar Huddersfield Town 5:0 (H) Premier League 30. Januar AFC Bournemouth 0:4 (A) FA Cup 27. Januar Sheffield Wednesday 3:0 (H) League Cup 24. Januar Tottenham Hotspur 4:2 n.E. (H) Premier League 19. Januar FC Arsenal 0:2 (A)

FC Chelsea & Malmö FF: Die Gruppen in der Europa League

Gruppe L mit Chelsea:

Platz Mannschaft Bilanz (S-U-N) Tore Punkte 1. FC Chelsea 5-1-0 12:3 16 2. BATE Baryssau 3-0-3 9:9 9 3. MOL Vidi FC 2-1-3 5:7 7 4. PAOK Thessaloniki 1-0-5 5:12 3

Gruppe I mit Malmö