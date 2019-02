Lazio Rom gegen FC Sevilla heute live: Europa League im TV, Livestream und Liveticker

Lazio Rom und der FC Sevilla treffen am heutigen Donnerstag im Sechzehntelfinale der Europa League aufeinander. Was ihr über die Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Ausgangslage der beiden Teams verspricht ein spannendes Sechzehntelfinal-Hinspiel in der UEFA Europa League. Der FC Sevilla befindet sich seit der 1:6-Niederlage gegen den FC Barcelona und dem daraus resultierenden Ausscheiden in der Copa del Rey in einer kleinen Schaffenskrise. Auf die herbe Klatsche folgten in der Primera Divison eine 0:1-Niederlage gegen Celta Vigo und ein Remis gegen Eibar. In der Tabelle stehen die Andaluiser noch mit knappem Vorsprung auf dem vierten Platz.

Lazio Rom hingegen schwebte in den vergangenen Wochen auf einer Euphoriewelle. Nachdem Lazio das äußerst knappe Viertelfinale im Pokal gegen Inter Mailand im Pokal im Elfmeterschießen gewonnen hatte, gewannen die Hauptstädter auch die zwei darauffolgenden Spiele in der Serie A. Aktuell stehen die Römer auf dem siebten Tabellenplatz, nur ein Punkt hinter dem vierten Rang.

Lazio Rom gegen FC Sevilla: Wo und wann findet das EL-Spiel statt?

Das Sechzehntelfinal-Hinspiel zwischen Lazio Rom und dem FC Sevilla findet am heutigen Donnerstag um 18.55 Uhr statt. Austragungsstätte ist das Stadio Olimpico, welches 72.000 Zuschauern Platz bietet.

Lazio Rom gegen FC Sevilla heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Europa League wird live und exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen, somit wird Lazio Rom gegen FC Sevilla nicht im Free-TV gezeigt. Das Duell wird von folgendem Personal begleitet:

Kommentator: Frederik Harder

Frederik Harder Experte: Moritz Volz

DAZN hat neben der Europa League noch anderen Spitzensport im Programm. Zum Beispiel die Champions League, Premier League oder Primera Division. Der erste Monat ist für neue User zum Testen immer kostenlos. Danach verlängert sich das Abo automatisch im monatlichen Turnus für 9,99 Euro.

Falls ihr kein Abonnement habt, könnt ihr die Partie im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen.

FC Sevilla und Lazio Rom: Die Gruppen in der Europa League

FC Sevilla in Gruppe J:

Platz Team Tore Punkte 1 FC Sevilla 18:6 12 2 FC Krasnodar 8:8 12 3 Standard Lüttich 7:9 10 4 Akhisarspor 4:14 1

Lazio Rom in Gruppe H: