Europa League: Warum findet FC Sevilla gegen Lazio Rom am Mittwoch statt?

Am Mittwoch empfängt der FC Sevilla Lazio Rom in der Europa League. Warum das Spiel bereits am Mittwoch stattfindet und wo ihr das Spiel sehen könnt, erfahrt hier bei SPOX.

Die Rückspiele der Sechzehntelfinals in der Europa League beginnen am frühen Mittwochabend mit einer vorgezogenen Partie. Bereits ab 18 Uhr rollt der Ball im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, dem Heim des FC Sevilla. Sevilla empfängt Lazio Rom und geht mit einem leichten Vorteil ins das erneute Duell: Im Hinspiel haben die Spanier mit einem 1:0 Auswärtssieg vorgelegt.

Warum findet FC Sevilla gegen Lazio Rom bereits am Mittwoch statt?

Das Spiel zwischen dem FC Sevilla und Lazio wird am Mittwoch, dem 20. Februar um 18 Uhr, ausgetragen. Die für die Europa League ungewöhnliche Spielansetzung hat einen einfachen Grund: Sevillas Lokalrivale Real Betis spielt am Donnerstag ebenfalls in der Europa League und empfängt den französischen Erstligisten Stade Rennes.

Vergangene Woche gab es ebenfalls eine vorgezogene Spielansetzung in der Europa League, als Fenerbahce Zenit Sankt Petersburg empfing. Dieses Spiel wurde bereits am Dienstag ausgetragen, da Galatasaray am Donnerstag gegen Benfica Lissabon spielte.

Europa League am Mittwoch live: FC Sevilla gegen Lazio Rom im TV, Livestream

Das Sechzehntelfinal-Spiel zwischen dem FC Sevilla und Lazio Rom wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen überträgt der Streamingdienst DAZN die Partie live und in voller Länge. Die Übertragung des Spiels beginnt um 18 Uhr.

Kommentator: Frederik Harder

Frederik Harder Experte: Moritz Volz

Ein Abonnement von DAZN kostet lediglich 9,99 Euro im Monat. Das "Netflix des Sports" bietet neben der Europa League noch Fußball aus der Champions League, Serie A, Ligue 1, La Liga und der Premier League. Freunde des US-Sports kommen mit einer großen Auswahl an Spielen aus der NBA, NFL, NHL und MLB ebenfalls auf ihre Kosten. Zudem zeigt DAZN unter anderem mit Darts, Motorsport, UFC, Boxen oder Rugby viele weitere Sportarten.

