Europa League: Wann wird die nächste Runde der EL ausgelost?

Der FC Sevilla konnte das Sechzehntelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom am Mittwoch mit 2:0 gewinnen, woduch die Spanier als erste Mannschaft im Achtelfinale der UEFA Europa League stehen. Hier erfahrt ihr, wann die Begegnungen für die nächste Runde ausgelost werden.

Exakt 30 Mannschaften kämpfen somit am Donnerstag um die Teilnahme am Achtelfinale der Europa League. Alle 15 Partien werden am Donnerstagabend ausgetragen, die ersten acht um 18.55 Uhr, und die verbleibenden sieben um 21 Uhr.

Europa League: Wann ist die Auslosung der Achtelfinals?

Spätestens um 23.30 Uhr stehen damit bereits fest, welche Teams an den Europa-League-Achtelfinals teilnehmen. Die Paarungen werden am Freitag, dem 22. Februar, bekanntgegeben. Um 13 Uhr beginnt die Auslosung in Nyon, jedoch finden die Hin- und Rückspiele erst am 7. und 14. März statt.

Europa League: Die Sechzehntelfinal-Rückspiele im Überblick

Mit Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen befinden sich noch zwei deutsche Klubs im Rennen um die begehrten Plätze im Achtelfinale der Europa League. Da sich beide Mannschaften im Hinspiel des Sechzehntelfinals mit einem Unentschieden von ihrem Gegner trennten, haben sie weiterhin gute Chancen auf den Einzug in die nächste Runde. Welche Begegnungen bis dahin noch auf euch warten, seht ihr in den folgenden Tabellen.

Donnerstag, um 18.55 Uhr:

Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Übertragung Liveticker Red Bull Salzburg FC Brügge DAZN SPOX-Liveticker Eintracht Frankfurt Schachtjor Donezk DAZN SPOX-Liveticker FC Arsenal BATE Borisov DAZN SPOX-Liveticker Zenit Sankt Petersburg Fenerbahce DAZN SPOX-Liveticker Dinamo Zagreb Viktoria Pilsen DAZN SPOX-Liveticker SSC Neapel FC Zürich DAZN SPOX-Liveticker FC Valencia Celtic Glasgow DAZN SPOX-Liveticker FC Villareal Sporting Lissabon DAZN SPOX-Liveticker

Donnerstag, um 21 Uhr:

Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Übertragung Liveticker Bayer Leverkusen FK Krasnodar DAZN SPOX-Liveticker Betis Sevilla Stade Rennes DAZN SPOX-Liveticker Inter Mailand Rapid Wien DAZN SPOX-Liveticker Dynamo Kiew Olympiakos Piräus DAZN SPOX-Liveticker Benfica Lissabon Galatasaray DAZN SPOX-Liveticker KRC Genk Slavia Prag DAZN SPOX-Liveticker FC Chelsea Malmö FF DAZN SPOX-Liveticker

Europa League: Die Achtelfinals live im TV und Livestream

Ebenso wie die Sechzehntelfinals, wird auch die Runde der letzten 16 Mannschaften komplett live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst strahlt jede einzelne Partie in voller Länge aus und bietet zudem eine Konferenz über die "GoalZone" an.

Für nur 9,99 Euro könnt ihr ein Abonnement abschließen, allerdings müsst ihr für die ersten 30 Tage überhaupt nichts bezahlen. Stattdessen könnt ihr das Angebot ausführlich testen und daraufhin monatlich kündigen, solltet ihr nicht zufrieden sein.

Europa League: Die nächsten Termine im Überblick