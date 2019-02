Europa League im Livestream und TV sehen! Wer überträgt / zeigt die Europa League?

Am heutigen Donnerstag, den 21. Februar, finden in der Europa League die Rückspiele der Sechzehntelfinals statt. Spox verrät euch, wo ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Hinspiele der Sechzehntelfinals in der Europa League boten Fußballfans bereits Unterhaltung pur. Während Eintracht Frankfurt in einem hochspannenden Spiel gegen Schachtjor Donezk nicht über ein 2:2 hinauskam, musste sich auch Bayer Leverkusen gegen FK Krasnodar mit einem 0:0 zufrieden geben. DIe zwei österreichischen Mannschaften mussten Niederlagen verkraften. Rapid Wien verlor gegen Inter Mailand mit 0:1, während Red Bull Salzburg sich dem FC Brügge mit 2:1 geschlagen geben musste.

Europa League: Die heutigen Sechzehntelfinal-Rückspiele im Überblick

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Übertragung Liveticker 20.02.2019 18.00 Uhr FC Sevilla Lazio Rom DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr Red Bull Salzburg FC Brügge DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr Eintracht Frankfurt Schachtjor Donezk DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr FC Arsenal BATE Borisov DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr Zenit Sankt Petersburg Fenerbahce DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr Dinamo Zagreb Viktoria Pilsen DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr SSC Neapel FC Zürich DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr FC Valencia Celtic Glasgow DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr FC Villareal Sporting Lissabon DAZN SPOX-Liveticker

Eine Übersicht zu den Spielen um 21.00 Uhr findet ihr hier:

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Übertragung Liveticker 21.02.2019 21.00 Uhr Bayer Leverkusen FK Krasnodar DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 21.00 Uhr Betis Sevilla Stade Rennes DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 21.00 Uhr Inter Mailand Rapid Wien DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 21.00 Uhr Dynamo Kiew Olympiakos Piräus DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 21.00 Uhr Benfica Lissabon Galatasaray DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 21.00 Uhr KRC Genk Slavia Prag DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 21.00 Uhr FC Chelsea Malmö FF DAZN SPOX-Liveticker

© getty

Europa League: Wer überträgt die Sechzehntelfinal-Rückspiele im TV und Livestream?

In Deutschland und Österreich überträgt der Streamingdienst DAZN alle 205 Spiele der Europa League live und in voller Länge. DAZN bietet neben allen Einzelpartien, mit der "GoalZone" auch eine Konferenz an.

Zudem kann die Europa League zum Teil auch im Free-TV verfolgt werden. RTL Nitro darf insgesamt 15 Live-Spiele übertragen, darunter auch die heutige Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Schachtjor Donezk.

Ein Abonnement von DAZN kostet lediglich 9,99 Euro im Monat. Der erste Monat ist gratis. Neben der Europa League hat DAZN noch weiteren europäischen Fußball aus der Serie A, Ligue, Primera Division und der Premier League im Angebot.

