Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag finden die Sechzehntelfinal-Rückspiele der Europa League statt. Welche Mannschaften im Einsatz sind und wo ihr die Spiele live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Donnerstag finden die Sechzehntelfinal-Spiele der Europa League statt. Unter anderem empfängt Eintracht Frankfurt Schachtjor Donezk nach einem furiosen 2:2 im Hinspiel, Bayer Leverkusen spielt gegen FK Krasnodar und Red Bull Salzburg bekommt es mit Club Brügge zu tun. Zudem sind der FC Chelsea, FC Arsenal, Inter Mailand, Rapid Wien, SSC Neapel und viele weitere Vereine im Einsatz.

Europa League: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Liveticker der Sechzehntelfinal-Rückspiele

Die Sechzehntelfinalspiele der Europa League am Donnerstag versprechen europäischen Spitzenfußball. Während die Begegnung zwischen dem FC Sevilla und Lazio Rom auf Mittwoch vorverlegt wurde, finden die 15 weiteren Paarungen wie gewohnt am Donnerstag statt. Ein kurzer Überblick verschafft euch Abhilfe mit den Spielansetzungen, der Übertragung und dem SPOX-Liveticker. Einen Konferenz-Liveticker bietet SPOX ebenfalls an. Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Spiele live und exklusiv.

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Übertragung Liveticker 20.02.2019 18.00 Uhr FC Sevilla Lazio Rom DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr Red Bull Salzburg FC Brügge DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr Eintracht Frankfurt Schachtjor Donezk DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr FC Arsenal BATE Borisov DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr Zenit Sankt Petersburg Fenerbahce DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr Dinamo Zagreb Viktoria Pilsen DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr SSC Neapel FC Zürich DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr FC Valencia Celtic Glasgow DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr FC Villarreal Sporting Lissabon DAZN SPOX-Liveticker

Hier ein Überblick über alle Spiele um 21.00 Uhr.

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Übertragung Liveticker 21.02.2019 21.00 Uhr Bayer Leverkusen FK Krasnodar DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 21.00 Uhr Betis Sevilla Stade Rennes DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 21.00 Uhr Inter Mailand Rapid Wien DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 21.00 Uhr Dynamo Kiew Olympiakos Piräus DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 21.00 Uhr Benfica Lissabon Galatasaray DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 21.00 Uhr KRC Genk Slavia Prag DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 21.00 Uhr FC Chelsea Malmö FF DAZN SPOX-Liveticker

Europa League heute live im TV und Livestream

Die Europa League ist leider nicht im Free-TV zu sehen. Der Streamingdienst DAZN überträgt stattdessen alle Spiele der Europa League live und exklusiv. Wenn ihr also nicht verpassen wollt, wie Eintracht Frankfurt gegen den ukrainischen Meister Schachtjor Donezk spielt, oder ob FK Krasnodar eine Überraschung gegen Bayer Leverkusen gelingt, dann schaltet auf DAZN ein. DAZN bietet mit der GoalZone zudem eine Live-Konferenz aller Sechzehntelfinal-Spiele an. Die Übertragung inklusive Vorberichte beginnt bereits um 18:40 Uhr.

Kommentatoren: Lukas Schönmüller und Christoph Stadtler

Lukas Schönmüller und Christoph Stadtler Experte: Ralph Gunesch

Für nur 9,99 Euro im Monat könnt ihr DAZN abonnieren und außerdem Duelle aus der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 live am Bildschirm verfolgen. Der erste Monat ist dabei komplett kostenlos. Solltet ihr mit dem Angebot nicht zufrieden sein, ist das Abonnement jederzeit kündbar.

