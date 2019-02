Europa League: Die Konferenz aller Spiele heute im LIVE-TICKER

Heute geht es weiter mit den Sechzehntelfinal-Hinspielen in der UEFA Europa League! Unter anderem treten Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und der SK Rapid Wien am Abend an. SPOX liefert euch einen Konferenz-Liveticker für alle Spiele sowie welche zu den Einzelpartien.

Am Dienstag, den 12. Februar, fand bereits die erste Partie in der Runde der letzten 32 Mannschaften in der Europa League statt. Fenerbahce gewann zuhause mit 1:0 gegen Zenit St. Petersburg. Nun liegt es auch an den zwei deutschen sowie österreichischen Klubs im Wettbewerb, sich eine gute Ausgangposition für das Rückspiel zu schaffen.

Europa League: Alle heutigen Begegnungen im Überblick

SPOX bietet euch einen Konferenz-Liveticker aller Spiele, die um 18.55 Uhr starten, sowie zu den Duellen um 21 Uhr an.

Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft TV-Übertragung Liveticker 18.55 Uhr Olympiakos Piräus Dynamo Kiew DAZN Liveticker 18.55 Uhr Lazio Rom FC Sevilla DAZN Liveticker 18.55 Uhr SK Rapid Wien Inter Mailand DAZN Liveticker 18.55 Uhr Slavia Prag KRC Genk DAZN Liveticker 18.55 Uhr Galatasaray Istanbul Benfica Lissabon DAZN Liveticker 18.55 Uhr Stade Rennes Betis Sevilla DAZN Liveticker 18.55 Uhr BATE Borisov FC Arsenal DAZN Liveticker 18.55 Uhr FK Krasnodar Bayer 04 Leverkusen DAZN Liveticker 21.00 Uhr Viktoria Pilsen Dinamo Zagreb DAZN Liveticker 21.00 Uhr FC Brügge RB Salzburg DAZN Liveticker 21.00 Uhr Celtic Glasgow FC Valencia DAZN Liveticker 21.00 Uhr Malmö FF FC Chelsea DAZN Liveticker 21.00 Uhr FC Zürich SSC Neapel DAZN Liveticker 21.00 Uhr Schachtar Donezk Eintracht Frankfurt DAZN / RTL Nitro Liveticker 21.00 Uhr Sporting Lissabon FC Villarreal DAZN Liveticker

Europa League: Die heutigen Partien im TV und Livestream

Alle Begegnungen in der UEFA Europa League könnt ihr live und in voller Länge auf dem Streamingdienst DAZN verfolgen. Eine Viertelstunde vor dem Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung der jeweiligen Partie. Mit der GoalZone steht euch zudem eine Konferenz der Duelle zur Verfügung, dieses Personal steht dabei für euch bereit:

Kommentatoren: Christoph Stadtler und Lukas Schönmüller

Christoph Stadtler und Lukas Schönmüller Experte: Jonas Hummels

Ein Abonnement kostet euch lediglich 9,99 Euro im Monat und die ersten 30 Tage habt ihr sogar die Möglichkeit, das Angebot völlig kostenfrei zu testen. Daraufhin könnt ihr euer Abo monatlich wieder kündigen, wenn ihr doch nicht zufrieden sein solltet.

Das einzige Europa-League-Spiel, das im Free-TV übertragen wird, ist die Begegnung zwischen Schachtar Donezk und Eintracht Frankfurt. RTL Nitro strahlt die komplette Partie aus und es fallen keinerlei Kosten für euch an.