Europa League: BATE Borisov gegen FC Arsenal heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Europa League steht am heutigen Donnerstag, den 14. Februar, die Partie zwischen BATE Borisov und dem FC Arsenal im Sechzehntelfinale an. Alles was ihr über die Begegnung wissen müsst und wo ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der FC Arsenal geht auf dem Papier als klarer Favorit in das Sechzehntelfinal-Hinspiel gegen den weißrussischen Klub. In der Premier League gewannen die Gunners am vergangenen Spieltag mit 2:1 bei Huddersfield Town und stehen damit auf dem fünften Tabellenplatz. Allerdings hat das Team von Trainer Unai Emery nach den vorigen Niederlagen gegen Manchester United und Manchester City den Anschluss an die Tabellenspitze verloren.

BATE Borisov hingegen steht in der weißrussischen Liga schon als Meister fest. Die Liga hatte ihren letzten Spieltag bereits im Dezember des vergangenen Jahres. Daraus geht allerdings hervor, dass die Partie gegen Arsenal das erste Pflichtspiel in dieser Saison für Borisov sein wird.

BATE Borisov - FC Arsenal: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Sechzehntlelfinale in der UEFA Europa League zwischen BATE Borisov und dem FC Arsenal findet am heutigen Donnerstag um 18.55 Uhr statt. Austragungsort ist die Baryssau-Arena in Weißrussland, welche 13.126 Sitzplätze hat.

Arsenal zu Gast bei BATE Borisov: TV-Übertragung, Livestream, LIVE-TICKER

Die Begegnung zwischen BATE Borisov und dem FC Arsenal wird nicht im Free-TV übertragen. Dafür zeigt der Streamingdienst DAZN das Sechzehntelfinale live und in voller Länge.

Falls ihr kein Abo besitzt, könnt ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen.

FC Arsenal und BATE Borisov: Die Gruppen in der Europa League

Gruppe E mit Arsenal:

Platz Team Tore Punkte 1 FC Arsenal 12:2 16 2 Sporting 13:3 13 3 FC Vorskla Poltava 4:13 3 4 Qarabag FK 2:13 3

Gruppe L mit BATE Borisov: