Europa League: Achtelfinal-Auslosung im LIVETICKER

Heute wird ab 13 Uhr das Achtelfinale der Europa League ausgelost (live auf DAZN). Wer auf wen trifft und wann die Partien ausgetragen werden, erfahrt ihr hier bei SPOX im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Europa-League-Achtelfinale: Die Auslosung im Liveticker

Vor Beginn: Die Achtelfinal-Partien werden am 7. und 14. März ausgespielt. Bereits einen Tag nach den Rückspielen findet am 15. März die Auslosung für das Viertelfinale statt.

Vor Beginn: Erstmals wird es bei der Achtelfinal-Auslosung keine Restriktionen geben: Demnach können alle Teams unabhängig von der nationalen Liga und der Spielstärke aufeinandertreffen.

Vor Beginn: Auch die Favoriten gaben sich keine Blöße: Der FC Chelsea besiegte Malmö FF im Rückspiel souverän mit 3:0, mit dem gleichen Ergebnis zog der FC Arsenal gegen BATE Borrisow eine Runde weiter. Auch Inter Mailand (gegen Rapid Wien) und der SSC Neapel (gegen den FC Zürich) hatten keine Probleme.

Vor Beginn: Eintracht Frankfurt ist als letzter deutscher Vertreter im Lostopf des Europa-League-Achtelfinals. Gegen Schachtjor Donezk setzten sich die Hessen durch (4:1, 2:2), während Bayer Leverkusen an FK Krasnodar (0:0, 1:1) scheiterte.

Am heutigen Donnerstag findet die Auslosung der Achtelfinal-Partien um 13 Uhr statt. In Nyon am Verbandssitz der UEFA werden die Paarungen der nächsten Runde gezogen.

Europa-League: Die Teams stehen im Achtelfinale

Mannschaften Land FC Sevilla ESP FC Arsenal ENG SSC Neapel ITA Zenit St. Petersburg RUS FC Villarreal ESP FC Valencia ESP Dinamo Zagreb CRO Inter Mailand ITA Slavia Prag CZE FK Krasnodar RUS FC Chelsea ENG Stade Rennes FRA Dynamo Kiew GRE Benfica Lissabon POR Eintracht Frankfurt GER RB Salzburg AUT

Europa League: Spielplan und Termine