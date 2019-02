Eintracht Frankfurt gegen Schachtjor Donezk: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt empfängt heute Schachtjor Donezk zum Rückspiel im Sechzehntelfinale der UEFA Europa League. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zum EL-Duell und erfahrt, wie ihr dieses live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Trotz eines Platzverweises auf Seiten der Ukrainer in der bereits elften Spielminute, konnte die Eintracht keinen Sieg erringen. Immerhin holten die Hessen nach Toren von Martin Hinteregger (7.) und Filip Kostic (50.) ein 2:2-Unentschieden in Donezk heraus und haben somit eine gute Ausganglage für die heutige Partie.

Frankfurt gegen Donezk: Wo und wann findet das Spiel statt?

Am Abend um 18.55 Uhr ist der Anpfiff des Duells zwischen Eintracht Frankfurt und Schachtjor Donezk. Gespielt wird in der Commerzbank-Arena in Frankfurt.

Der spanische Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz leitet das Europa-League-Spiel in der Runde der letzten 32 Mannschaften. Unterstützt wird er von seinen Landsmännern Pau Cebrian Devis und Roberto del Palomar an den Seitenlinien. Zudem agiert Teodoro Sobrino als vierter Offizieller.

Eintracht Frankfurt vs. Donezk: TV, Livestream und Konferenz

Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte für alle Partien der Europa League und strahlt somit auch dieses Duell zwischen der Eintracht und Donezk aus. Ab 18.40 Uhr wird dieses Personal für euch bereitstehen:

Moderator: Alexander Schlüter

Alexander Schlüter Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Jonas Hummels

DAZN bietet zusätzlich eine Konferenz aller heutigen Europa-League-Spiele, inklusive der um 21 Uhr, an. Mit der "GoalZone" seht ihr demnach alle entscheidenden Aktionen auf den Spielfeldern. Folgende Kollegen sind dabei für euch im Einsatz:



Kommentatoren: Lukas Schönmüller und Christoph Stadtler

Lukas Schönmüller und Christoph Stadtler Experte: Ralph Gunesch

Ein Abonnement des Streamingdienst bekommt ihr für lediglich 9,99 Euro im Monat. Allerdings bezahlt ihr keinen Cent für die ersten 30 Tage und könnt das Angebot ausführlich kostenfrei testen.

Im Free-TV wird das Spiel auf dem Sender RTL Nitro übertragen.

Eintracht Frankfurt gegen Schachtar Donezk im LIVE-TICKER

Natürlich gibt es auch wieder einen Liveticker von SPOX, wodurch ihr auch von unterwegs nichts verpasst. Wenn ihr über alle Partien informiert bleiben wollt, dann nutzt den Konferenz-Liveticker.

Frankfurt vs. Donezk: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - da Costa, Hasebe, Hinteregger, N'Dicka - Gacinovic, Fernandes, Rode, Kostic - Jovic, Rebic

Trapp - da Costa, Hasebe, Hinteregger, N'Dicka - Gacinovic, Fernandes, Rode, Kostic - Jovic, Rebic Donezk: Pyatov - Butko, Kryvtsov, Khocholava, Ismaily - Alan Patrick, Malyshev - Marlos, Kovalenko, Taison - Moraes

Schachtar Donezk in Frankfurt: Die Gruppenphase in der EL/CL

Gruppe H mit Eintracht Frankfurt (Europa League):

Platz Mannschaft Bilanz (S-U-N) Tore Punkte 1. Eintracht Frankfurt 6-0-0 17:5 18 2. Lazio Rom 3-0-3 9:11 9 3. Apollon Limassol 2-1-3 10:10 7 4. Olympique Marseille 0-1-5 6:16 1

Gruppe F mit Schachtar Donezk (Champions League):