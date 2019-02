Die Europa-League-Konferenz heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag finden die Sechzehntelfinal-Rückspiele der Europa League statt. SPOX verrät euch, wo ihr die Konferenz zur Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker in voller Länge verfolgen könnt.

Die Sechzehntelfinalrunde der Europa League ermittelt am Donnerstag, welche 16 Mannschaften ins Achtelfinale des Turniers vorrücken. Unter den aktuell 32 verbleibenden Teams befinden sich noch einige Titelaspiranten. Neben Eintracht Frankfurt sind noch der FC Arsenal, Bayer Leverkusen, Inter Mailand, SSC Neapel, FC Chelsea, FC Valencia, Lazio Rom oder auch der dreimalige Sieger FC Sevilla im Teilnehmerfeld vertreten.

Europa League: Die Konferenz der Sechzehntelfinal-Rückspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnung zwischen dem FC Sevilla und Lazio Rom wurde auf Mittwoch vorverlegt, es bleiben also noch 15 weitere Partien, die am Donnerstag ausgetragen werden müssen. Um keine Highlights der wichtigsten Spiele zu verpassen, bietet der Streamingdienst DAZN mit der GoalZone eine Konferenz an. Die Übertragung der Konferenz beginnt um 18.40 Uhr und beinhaltet Vorberichte live aus dem Stadion.

Kommentatoren: Lukas Schönmüller und Christoph Stadtler

Lukas Schönmüller und Christoph Stadtler Experte: Ralph Gunesch

Einen Überblick über die acht Paarungen der Konferenz, findet ihr hier.

Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 18.55 Uhr Eintracht Frankfurt Schachtjor Donezk 18.55 Uhr FC Arsenal BATE Borisov 18.55 Uhr Zenit Sankt Petersburg Fenerbahce 18.55 Uhr Red Bull Salzburg FC Brügge 21.00 Uhr Bayer Leverkusen FK Krasnodar 21.00 Uhr Benfica Lissabon Galatasaray 21.00 Uhr Betis Sevilla Stade Rennes 21.00 Uhr FC Chelsea Malmö FF

Ein Abonnement von DAZN kostet 9,99 Euro im Monat, die ersten 30 Tage sind dabei sogar komplett kostenlos.

Europa League: Die Konferenz der Zwischenrunde im Liveticker

Solltet ihr keine Möglichkeit haben das Spiel vor dem Bildschirm zu verfolgen, bietet SPOX neben Livetickern zu jedem einzelnen Spiel, auch eine Konferenz als ausführlichen Liveticker an.

Europa League: Datum, Übertragungen, Uhrzeit und Liveticker im Überblick

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Übertragung Liveticker 20.02.2019 18.00 Uhr FC Sevilla Lazio Rom DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr Red Bull Salzburg FC Brügge DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr Eintracht Frankfurt Schachtjor Donezk DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr FC Arsenal BATE Borisov DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr Zenit Sankt Petersburg Fenerbahce DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr Dinamo Zagreb Viktoria Pilsen DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr SSC Neapel FC Zürich DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr FC Valencia Celtic Glasgow DAZN SPOX-Liveticker 21.02.2019 18.55 Uhr FC Villareal Sporting Lissabon DAZN SPOX-Liveticker

Die Spiele um 21.00 Uhr findet ihr hier.