Europa League: Auslosung des Achtelfinals heute live im Livestream und Liveticker

Die erste K.o.-Runde der Europa-League-Saison 2018/19 ist Geschichte. Die qualifizierten 16 Teams blicken nun voraus auf die Auslosung des Achtelfinals. Wann diese stattfindet und wo ihr diese verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Wie gewohnt werden in Nyon die Paarungen für die Achtelfinals ausgelost. Die Hinspiele werden dabei am 7. März, die Rückspiele am 14. März ausgetragen.

Europa League: Übertragung im TV und Livestream

Die Auslosung des Achtelfinales ist nicht im Free-TV zu sehen. Dennoch können Interessierte die Zeremonie in Nyon via Livestream verfolgen. Der Streaming-Dienst DAZN, der auch alle Partien der diesjährigen Europa-League-Saison überträgt, zeigt die Auslosung ab 13 Uhr in voller Länge.

Darüber hinaus zeigt auch Eurosport, welche Paarungen sich im Achtelfinale ergeben. Auch der Sportsender wickelt die Auslosung via Stream auf dem eigenen Portal Eurosport Player ab. Eine kostenfreie Möglichkeit die Auslosung zu verfolgen, besteht zudem auch. Die UEFA selbst sendet auf uefa.com live auf ihrer Webseite.

Wer die Auslosung lediglich nachlesen will, den versorgt der SPOX-Liveticker mit allen wichtigen Informationen.

© getty

Europa League: Die Mannschaften fürs Achtelfinale

Mannschaft Land FC Sevilla Spanien FC Salzburg Österreich Eintracht Frankfurt Deutschland FC Villarreal Spanien Dinamo Zagreb Kroatien Zenit St. Petersburg Russland FC Valencia Spanien SSC Neapel Italien FC Arsenal England Slavia Prag Tschechien Inter Mailand Italien FK Krasnodar Russland Benfica Lissabon Portugal Stade Rennes Frankreich FC Chelsea England Dynamo Kiew Ukraine

Europa-League-Auslosung: Modus

Entgegen der ersten K.o.-Runde dürfen im Achtelfinale nun Teams aus der gleichen nationalen Liga aufeinandertreffen. Auch eine Setzliste gibt es nicht, so dass alle Mannschaften gegen alle anderen qualifizierten Teams zugelost werden können.



Europa League: Die Achtelfinals live im TV und Livestream

Ebenso wie die Zwischenrunde wird auch die Runde der letzten 16 Mannschaften komplett live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst strahlt jede einzelne Partie in voller Länge aus und bietet zudem eine Konferenz über die "GoalZone" an.

Für nur 9,99 Euro könnt ihr ein Abonnement abschließen, allerdings müsst ihr für die ersten 30 Tage überhaupt nichts bezahlen. Stattdessen könnt ihr das Angebot ausführlich testen und daraufhin monatlich kündigen, solltet ihr nicht zufrieden sein.

Sichere dir jetzt den Probemonat und verfolge die Europa League kostenlos!

Europa League: Die nächsten Termine im Überblick