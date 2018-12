Das Sechzehntelfinale der UEFA Europa League ist ausgelost wurden. Gegen wen die deutschen Teams spielen und wann die Spiele stattfinden, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Aus der Bundesliga haben nach dem Aus von RB Leipzig Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt den Sprung in die K.o.-Phase der Europa League geschafft.

Europa League: Wann findet das Sechzehntelfinale statt?

Die besten 32 Teams starten am 14. Februar mit den Hinspielen in die K.o.-Phase. Eine Woche später finden die Rückspiele statt. Das Achtelfinale der Europa League wird am 22. Februar ausgelost.

Sechzehntelfinale der Europa Leauge: Die Partien im Überblick

Team Team Viktoria Pilzen Dinamo Zagreb Club Brügge RB Salzburg Rapid Wien Inter Mailand Slavia Prag KRC Genk FC Krasnodar Bayer Leverkusen FC Zürich SSC Neapel Malmö FF Chelsea FC Shakhtar Donetsk Eintracht Frankfurt Celtic Glasgow Valencia CF Stade Rennes Real Betis Olympiakos Piräus Dynamo Kiew Lazio Rom Sevilla FC Fenerbahce Zenit St. Petersburg Sporting Lissabon Villarreal CF BATE Borisov Arsenal FC Galatasaray Benfica Lissabon

Übertragung der Europa League im TV und Livestream

Die UEFA Europa League wird vom Streamingdienst DAZN übertragen. Dazu zeigt im Free-TV RTL Nitro einige wenige Spiele mit deutscher Beteiligung.

DAZN hat neben den Partien der Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division, die Champions League und Premier League im Programm. Dazu überträgt der Streamingdienst US-Sport, Boxen, Tennis, Darts, UFC-Kämpfe und noch weitere Sportarten für nur 9,99 Euro im Monat.

Europa League: Road to Baku