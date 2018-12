Eintracht Frankfurt in der Europa League: Auf diese Gegner kann die SGE in der EL-Zwischenrunde treffen

Durch den 2:1-Sieg am letzten Gruppenspieltag der Europa League ist Eintracht Frankfurt Historisches gelungen. Nie zuvor ist es einer anderen deutschen Mannschaft gelungen, in einem europäischen Wettbewerb alle sechs Spiele zu gewinnen. Damit hat sich die SGE für die Zwischenrunde eine gute Ausgangslage geschaffen. Doch auf wen könnte die Eintracht in der nächsten Runde treffen? SPOX zeigt euch die möglichen Gegner.

Eintracht Frankfurt hat seine Tabellenführung am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase noch einmal ausgebaut und steht souverän als Sieger der Gruppe H in der Runde der letzten 32. Zusätzlich zur guten Ausgangslage besitzt Frankfurt im entscheidenden Rückspiel das wichtige Heimrecht.

Europa-League: Eintracht Frankfurts Gruppe H im Überblick

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Tordifferenz Punkte 1. Eintracht Frankfurt 6 6 0 0 17:5 +12 18 2. Lazio Rom 6 3 0 3 9:11 -2 9 3. Apollon Limassol 6 2 1 3 10:10 0 7 4. Olympique Marseille 6 0 1 5 6:16 -10 1

Eintracht Frankfurt vor Auslosung in der Europa League: Mögliche Gegner

Im Sechzehntelfinale kann Frankfurt nun - bis auf Gruppengegner Lazio Rom - neben allen anderen Gruppenzweiten auch auf die schlechtere Hälfte der acht Champions-League-Gruppendritten treffen, welche in die Europa-League "absteigen".

FC Brügge: (CL-Dritter Gruppe A)

Galatasaray: (CL-Dritter Gruppe D)

Schachtar Donezk: (CL-Dritter Gruppe F)

Viktoria Pilsen: (CL-Dritter Gruppe G)

FC Zürich (Gruppenzweiter Gruppe A)

Celtic Glasgow (Gruppenzweiter Gruppe B)

Slavia Praha (Gruppenzweiter Gruppe C)

Fenerbahce (Gruppenzweiter Gruppe D)

Sporting Lissabon (Gruppenzweiter Gruppe E)

Olympiakos Piräus (Gruppenzweiter Gruppe F)

Rapid Wien (Gruppenzweiter Gruppe G)

Malmö FF (Gruppenzweiter Gruppe I)

FK Krasnodar (Gruppenzweiter Gruppe J)

Stade Rennes (Gruppenzweiter Gruppe K)

BATE Borisov (Gruppenzweiter Gruppe L)

Europa League, Auslosung: Termine

Klarheit über die Duelle in der Zwischenrunde wird die Auslosung am Montag, den 17. Dezember, bringen.