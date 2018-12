RB Leipzig - Rosenborg Trondheim im LIVE-TICKER: Bullen in der Pflicht

RB Leipzig steht in der Gruppenphase der Europa League vor dem letzten Spieltag mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg im abschließenden Spiel gegen Rosenborg Trondheim ist Pflicht, gleichzeitig müssen die Roten Bullen aber auch auf Schützenhilfe vom Schwester-Klub RB Salzburg gegen Celtic Glasgow hoffen. Hier könnt ihr das entscheidende Gruppenspiel der Leipziger im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufen aktualisiert.

RB Leipzig - Rosenborg Trondheim im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Angesichts der prekären Lage in der Europa League und nach seinen Aussagen könnte Rangnick am Abend seine nominelle Top-Elf ins Spiel gegen Rosenborg schicken. So könnte Leipzig spielen:

RB Leipzig: Mvogo - Mukiele, Orban, Konate, Saracchi - Demme - Sabitzer, Kampl, Cunha - Werner, Poulsen

Vor Beginn: Zwei Wochen zuvor hatte Rangnick noch "mit Verlaub" erklärt, dass die Priorität in dieser Saison "ganz klar auf der Bundesliga" liege: "Wenn wir weiterkommen, freuen wir uns, wenn nicht, geht auch nicht die Welt unter."

Vor Beginn: Die dürftigen Leistungen der Leipziger in der bisherigen Europa-League-Saison zogen harsche Kritik in der Öffentlichkeit nach sich. Der Vorwurf: Leipzig hat nur geringes Interesse an einem Weiterkommen in der Europa League und legt die Priorität klar auf die Bundesliga. Ralf Rangnick, der in dieser Spielzeit interimsweise sowohl das Trainer-Amt als auch das Amt des Sportdirektors in Personalunion ausübt, wies diese Kritik vor dem Spiel gegen Trondheim zurück: "Niemand bei uns, auch ich nicht, hat gesagt, dass die Bundesliga Vorrang hat. Dass ein Wettbewerb mit 34 Spielen das Kerngeschäft ist, in dem es darum geht, gut abzuschneiden am Ende der Saison, ist vollkommen logisch", sagte Rangnick.

Vor Beginn: Die Ausgangslage vor dem letzten Gruppenspiel der Leipziger ist klar: Ein Sieg muss her, damit die Roten Bullen noch eine Chance auf das Weiterkommen haben. Gleichzeitig muss der Schwester-Klub RB Salzburg gegen Celtic Glasgow Schützenhilfe leisten. Celtic reicht ein Remis im heimischen Celtic Park für das Erreichen der Runde der letzten 32.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum abschließenden Spiel von RB Leipzig in der Europa-League-Gruppenphase gegen Rosenborg Trondheim. Anstoß der Begegnung ist um 21 Uhr, gespielt wird in der Leipziger Red Bull Arena. Schiedsrichter der Partie ist Serhiy Boiko aus der Ukraine.

RB Leipzig gegen Rosenborg heute live im TV und im Livestream

Das entscheidende Gruppenspiel zwischen RB Leipzig und Rosenborg Trondheim wird sowohl vom Streaming-Dienst DAZN als auch im frei empfangbaren TV auf RTL Nitro übertragen.

Während der Spartensender des deutschsprachigen Privatsenders darüber hinaus noch eine Konferenz der parallel stattfindenden Spiele in Leipzig und Glasgow in der Gruppe B zeigt, hat DAZN in Form der GOALZONE alle Spiele und alle Tore der Europa League in einer Konferenzschaltung im Programm.

RB Leipzig in der Europa League: Andere Prioritäten?

Nach der souveränen Qualifikation für die Europa-League-Gruppenphase konnte RB Leipzig in der Vorrunde kaum überzeugen und verlor unter anderem beide Begegnungen mit dem Schwester-Klub aus Österreich, RB Salzburg. Die dürftigen Auftritte, in denen Trainer Ralf Rangnick immer wieder Stammspieler schonte und munter durchrotierte zogen kritische Stimmen nach der Ernsthaftigkeit, mit der Leipzig den Wettbewerb bestreitet, nach sich. Daran trägt auch Rangnick eine Mitschuld.

Nach der Niederlage gegen RB Salzburg hatte Rangnick "mit Verlaub" erklärt, dass die Priorität in dieser Saison "ganz klar auf der Bundesliga" liege: "Wenn wir weiterkommen, freuen wir uns, wenn nicht, geht auch nicht die Welt unter." Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Rosenborg ruderte Rangnick nun jedoch zurück und unterstrich die Wichtigkeit der Europa League.

"Niemand bei uns, auch ich nicht, hat gesagt, dass die Bundesliga Vorrang hat. Dass ein Wettbewerb mit 34 Spielen das Kerngeschäft ist, in dem es darum geht, gut abzuschneiden am Ende der Saison, ist vollkommen logisch", sagte Rangnick.

RB Leipzig und RB Salzburg in der Europa League: Die Tabelle