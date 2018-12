Europa League: Auslosung der K.o-Phase heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Gruppenphase der Europa League ist beendet, jetzt steht das Sechzehntelfinale an. Am heutigen Montag werden die Paarungen der verbliebenen 24 Teams der Europa League und der acht Gruppendritten aus der Champions League ausgelost. Bei SPOX erfahrt ihr alles zur Auslosung und wo ihr die Ziehung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zwei der drei deutschen Mannschaften sind für die K.o.-Phase der Europa League qualifiziert. Während Eintracht Frankfurt sehr souverän mit sechs Siegen aus sechs Spielen Gruppensieger wurde, konnte sich Bayer Leverkusen ebenfalls als Gruppenerster durchsetzen.

RB Leipzig schied knapp aus. Aus der Champions League rückt kein deutsches Team nach, da drei Klubs im Achtelfinale der Königsklasse stehen und die TSG Hoffenheim als Gruppenletzter ausschied.

Europa League Auslosung der K.o.-Phase: Wo und wann findet die Ziehung statt?

Die Auslosung der Sechzehntelfinals in der Europa League findet am heutigen Montag um 13 Uhr statt. Austragungsort ist das Haus des europäischen Fußballs in Nyon.

Europa League: Die Auslosung der Sechzehntelfinals live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Die Auslosung der Begegnungen in der K.o.-Phase der Europa League könnt ihr beispielsweise auf DAZN verfolgen. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs gesichert und zeigt daher auch die Ziehung der Sechzehntelfinals im Livestream.

Außerdem könnt ihr auf der Facebook-Seite von SPOX die Auslosung kostenlos anschauen.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Ziehung live im TV über den frei empfangbaren Kanal Sky Sport News HD und im Livestream.

Falls ihr die Übertragung der Ziehung nicht live verfolgen könnt, bietet euch SPOX einen ausführlichen LIVE-TICKER an.

Europa-League-Sechzehntelfinale: Diese Teams sind qualifiziert

Außer Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen haben sich Teams wie Arsenal, Chelsea, Real Betis, Lazio und Salzburg in der Gruppenphase durchgesetzt. Außerdem kommen aus der Champions League unter anderem Inter und der SSC Neapel dazu. Aus der spanischen La Liga sind die meisten Klubs vertreten.

Teams Liga Wettbewerb Position Bayer Leverkusen Bundesliga Europa League Gruppensieger RB Salzburg Österreichische Bundesliga Europa League Gruppensieger Zenit St. Petersburg Premjer-Liga Europa League Gruppensieger Dinamo Zagreb 1. HNL Europa League Gruppensieger FC Arsenal Premier League Europa League Gruppensieger Real Betis La Liga Europa League Gruppensieger Villareal La Liga Europa League Gruppensieger Eintracht Frankfurt Bundesliga Europa League Gruppensieger KRC Genk Jupiler League Europa League Gruppensieger FC Sevilla La Liga Europa League Gruppensieger Dynamo Kiew Premjer-Liha Europa League Gruppensieger FC Chelsea Premier League Europa League Gruppensieger FC Zürich Schweizer Super League Europa League Gruppenzweiter Celtic Glasgow Scottish Premier League Europa League Gruppenzweiter Slavia Prag HET Liga Europa League Gruppenzweiter Fenerbahce Süper Lig Europa League Gruppenzweiter Sporting SL Primeira Liga Europa League Gruppenzweiter Olympiakos Piräus Super League Europa League Gruppenzweiter Rapid Wien Österreichische Bundesliga Europa League Gruppenzweiter Lazio Rom Serie A Europa League Gruppenzweiter Malmö FF Allsvenskan Europa League Gruppenzweiter FK Krasnodar Premjer-Liga Europa League Gruppenzweiter Stade Rennes Ligue 1 Europa League Gruppenzweiter Bate Borisov Wyschejschaja Liha Europa League Gruppenzweiter Inter Mailand Serie A Champions League Besserer Gruppendritter SSC Neapel Serie A Champions League Besserer Gruppendritter Benfica SL Primeira Liga Champions League Besserer Gruppendritter FC Valencia La Liga Champions League Besserer Gruppendritter FC Brügge Jupiler League Champions League Schlechterer Gruppendritter Galatasaray Süper Lig Champions League Schlechterer Gruppendritter Shachtar Donezk Premjer-Liha Champions League Schlechterer Gruppendritter Viktoria Pilsen HET Liga Champions League Schlechterer Gruppendritter

Sechzehntelfinale der Europa League: So funktioniert die Auslosung

Der Gruppensieger und die vier besten Gruppendritten aus der Champions League treffen auf die Gruppenzweiten, sowie auf die vier schlechteren Gruppendritten aus der Königsklasse.

Die Gruppenerster und Gruppenzweiten aus derselben Gruppe, sowie Vereine aus dem gleichen Land können nicht einander ausgelost werden.

Die Gruppenzweiten müssen das Rückspiel auswärts bestreiten.

Europa League: Road to Baku

Die Hinspiele der Sechzehntelfinals finden am 14. Februar statt. Eine Woche später am 21. Februar kommt es dann schon zu den Rückspielen.