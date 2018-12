Europa League - 6. und letzter Gruppenspieltag: Tabellen, Spielplan, Partien, Übertragung

Der sechste und letzte Spieltag der Europa League steht an und es stehen noch einige Entscheidungen aus. SPOX zeigt euch, welche Spiele zum Abschluss der Gruppenphase stattfinden und was die deutschen Vertreter erwartet.

Während Eintracht Frankfurt zum Abschluss bei Lazio Rom antreten muss, spielt Bayer Leverkusen bei AEK Larnaca. Der dritte deutsche Vertreter, RB Leipzig, empfängt Rosenborg Trondheim aus Norwegen.

Europa League: Die Gruppenspiele am 6. und letzten Gruppenspieltag

Datum Uhrzeit Begegnung Do., 13. Dezember 18.55 Uhr FC Villareal - Spartak Moskau Do., 13. Dezember 18.55 Uhr Rapid Wien - Glasgow Rangers Do., 13. Dezember 18.55 Uhr Lazio Rom - Eintracht Frankfurt Do., 13. Dezember 18.55 Uhr Olympique Marseille - Apollon Limassol Do., 13. Dezember 18.55 Uhr Besiktas Istanbul - Malmö FF Do., 13. Dezember 18.55 Uhr KRC Genk - Sarpsborg Do., 13. Dezember 18.55 Uhr Akhisar Belediyespor - Standard Lüttich Do., 13. Dezember 18.55 Uhr FC Sevilla - FK Krasnodar Do., 13. Dezember 18.55 Uhr Dynamo Kiew - FK Jablonec Do., 13. Dezember 18.55 Uhr Stade Rennes - FC Astana Do., 13. Dezember 18.55 Uhr Vidi FC - FC Chelsea Do., 13. Dezember 18.55 Uhr PAOK Thessaloniki - BATE Borisov Do., 13. Dezember 21 Uhr AEK Larnaca - Bayer Leverkusen Do., 13. Dezember 21 Uhr Ludogorets Razgrad - FC Zürich Do., 13. Dezember 21 Uhr Celtic Glasgow - Red Bull Salzburg Do., 13. Dezember 21 Uhr RB Leipzig - Rosenborg Trondheim Do., 13. Dezember 21 Uhr FC Kopenhagen - Girondins Bordeaux Do., 13. Dezember 21 Uhr Slavia Prag - Zenit St. Petersburg Do., 13. Dezember 21 Uhr Spartak Trnava - Fenerbahce Istanbul Do., 13. Dezember 21 Uhr Dinamo Zagreb - RSC Anderlecht Do., 13. Dezember 21 Uhr FC Arsenal - Qarabag FK Do., 13. Dezember 21 Uhr Sporting Lissabon - Vorskla Poltawa Do., 13. Dezember 21 Uhr F91 Düdelingen - Betis Sevilla Do., 13. Dezember 21 Uhr Olympiakos Piräus - AC Mailand

Europa League im Livestream bei DAZN

Die gesamte Europa League mit allen Spielen wird in Deutschland und Österreich beim Streamingdienst DAZN übertragen. Neben den Einzelspielen bietet der Anbieter mit Goalzone auch eine Konferenz der Topspiele.

Die deutschen Teams in der Europa League vor dem letzten Spieltag

Während Eintracht Frankfurt schon als Gruppenerster feststeht, hat sich auch Bayer Leverkusen bereits für die K.o.-Runde qualifiziert. RB Leipzig hingegen muss noch zittern.

Europa League: Tabelle der Gruppe A mit Bayer Leverkusen

Leverkusen steht zwar bereits in der K.o.-Runde, der Gruppensieg ist allerdings noch nicht sicher. Die Werkself hat alles in der eigenen Hand. Ein Sieg in Larnaca würde den ersten Platz in der Abschlusstabelle bedeuten.

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Bayer Leverkusen 5 11:8 10 2 FC Zürich 5 6:5 9 3 AEK Larnaca 5 5:7 5 4 Lodogorets Razgrad 5 4:6 2

Europa League: Tabelle der Gruppe B mit RB Leipzig

Leipzig steht vor einer schwierigen Ausgangslage. Um noch die K.o.-Runde zu erreichen, müssen die Roten Bullen ihr Heimspiel gegen Rosenborg Trondheim gewinnen und auf eine Niederlage von Celtic Glasgow Zuhause gegen Salzburg hoffen.

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Red Bull Salzburg 5 15:5 15 2 Celtic Glasgow 5 5:6 9 3 RB Leipzig 5 8:7 6 4 Rosenborg Trondheim 5 3:13 0

Europa League: Tabelle der Gruppe H mit Eintracht Frankfurt

Die Eintracht steht bereits als Gruppensieger fest, auch der letzte Gruppengegner, Lazio Rom, ist bereits sicher im Sechzehntelfinale. Mit einem Sieg in Rom könnte es Frankfurt aber noch schaffen, die Vorrunde ohne Punktverlust abzuschließen.