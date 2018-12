Europa League heute live: EL-Spiele, Partien, Paarungen im Livestream oder im TV sehen

Der letzte Spieltag der Gruppenphase in der Europa-League-Saison 2018/2019 steht an. Hier gibt es einen Überblick mit Infos zu allen Spielen sowie der Übertragung im TV und im Livestream.

Im Gegensatz zur Champions League werden alle Partien eines Europa-League-Spieltags an einem Tag ausgetragen. Somit stehen auch am heutigen Donnerstag 24 Spiele an. Zwölf Begegnungen sind für 18.55 Uhr angesetzt, der Rest wird um 21 Uhr angepfiffen.

Europa League heute live im TV, Livestream

In der Europa-League-Saison 2018/19 wird immer nur ein Spiel pro Spieltag im Free-TV übertragen. Am heutigen Donnerstag zeigt RTL Nitro das Gruppenfinale zwischen RB Leipzig und Rosenborg Trondheim (Anpfiff 21 Uhr). Die Vorberichterstattung startet bereits ab 20.15 Uhr.

Ebenso wird diese Partie auch beim Streaming-Dienst DAZN gezeigt. Das Streaming-Portal zeigt darüber hinaus auch alle 23 anderen Partien live. Sowohl die Einzelspiele als auch eine große Konferenz, GoalZone, mit allen Spiel kann der Abonnent ansehen.

Das gesamte Angebot der Europa League gibt es aber nur bei DAZN zu sehen. Das Abonnement kostet 9,99 Euro monatlich - einen gratis Probemonat gibt es obendrauf!. Neben der Europa League zeigt DAZN zusätzlich zahlreiche Spiele der Champions League und hat auch europäischen Liga-Fußball aus der Primera Division, Premier League, Ligue 1 und Serie A im Programm.

Europa League heute im Liveticker

Ihr wollt über alle Spiele auf dem Laufenden bleiben? Mit dem Konferenz-Liveticker von SPOX verpasst ihr nichts.

Europa League, 6. Spieltag live: Die Spiele im Überblick