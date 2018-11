Rapid Wien in der Europa League, Tabelle: So steht die Lage in Gruppe G

Rapid Wien trifft am heutigen Donnerstag in der Europa League auf Spartak Moskau. Hier erfahrt ihr, wie die Tabellenkonstellation in Gruppe G aussieht.

Beim Gastspiel in Moskau könnte den Akteuren auch das Wetter zu schaffen machen: Trotz des frühen Anpfiffs um 16.50 Uhr werden bis zu Minus zehn Grad Celsius erwartet. Hier geht es zum Liveticker der Partie.

Rapid Wien in der Europa League: Die Tabelle

Rapid steht bereits am vorletzten Spieltag der Gruppenphase unter Zugzwang. Das Team von Coach Dieter Kühbauer muss mindestens einen Punkt holen, um die Chancen auf die nächste Runde zu wahren.

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Villarreal CF 4 10:5 6 2 FC Spartak Moskau 4 7:8 5 3 Glasgow Rangers 4 8:7 5 4 SK Rapid Wien 4 3:8 4

Europa League: Rapid Wien ohne Stammspieler gegen Spartak Moskau

Vor dem wichtigen Spiel in Moskau hat Rapid mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. Andrija Pavlovic und Christopher Dibon zogen sich in der Liga Muskelverletzungen zu, zudem reisten Andrei Ivan und Thomas Murg nicht mit nach Moskau. Mario Sonnleitner ist zudem erkrankt.

"Mit den Ausfällen in der Offensive wird es nicht leichter. Aber wir müssen einen Mix finden, der funktioniert", sagte Trainer Dietmar Kühbauer, der Moskau stärker sieht als beim ersten Aufeinandertreffen. "Seit der Trainerentlassung ist eine neue Energie reingekommen", meinte Kühbauer, betonte aber auch: "Trainerwechsel hin oder her: Wir haben schon vorher gewusst, dass Spartak über uns steht. Nichtsdestotrotz wollen wir etwas mitnehmen."

SK Rapid Wien - Spartak Moskau heute live auf DAZN

Die Begegnung zwischen Rapid Wien und Spartak Moskau wird nicht im Free-TV zu sehen sein, stattdessen überträgt der Streamingdienst DAZN die Partie sowohl in Deutschland als auch in Österreich live und exklusiv.

Neben der Europa League hat DAZN auch Spiele der Champions League, Premier League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A im Programm. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat. Wer noch kein Abonnement besitzt, hat zudem die Möglichkeit, dass Angebot 30 Tage lang kostenlos zu testen.

