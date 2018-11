Europa League: Fenerbahce Istanbul gegen RSC Anderlecht heute live im TV, Livestream und Liveticker

Fenerbahce Istanbul trifft am heutigen Donnerstag in der Europa League auf den RSC Anderlecht. Was ihr alles zum Spiel und zur Übertragung wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

In der Gruppe D könnte der RSC Anderlecht durch eine Niederlage bereits ausscheiden. Fenerbahce steht derzeit auf dem zweiten Platz und könnte mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Sechzehntelfinale machen.

Wann und wo spielt Fenerbahce Istanbul gegen RSC Anderlecht?

Die Spiele von Fenerbahce Istanbul werden im Sükrü Saracoglu Stadion ausgetragen. Anpfiff ist am heutigen Donnerstag bereits um 16.50 Uhr.

Fenerbahce gegen Anderlecht heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Streaminganbieter DAZN zeigt in dieser Saison alle Spiele der Europa League live, so auch Fenerbahce gegen Anderlecht. Zudem bietet DAZN mit GoalZone auch eine Konferenz aller Spiele an. Auch in Österreich können die Fußball-Fans das Spiel live auf DAZN sehen.

DAZN zeigt neben der Europa League auch die Champions League sowie die europäischen Topligen Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 live. Das Netflix des Sports kostet monatlich 9,99 Euro, zuvor könnt ihr das Programm aber 30 Tage kostenlos testen.

Falls ihr das Spiel nicht im Livestream sehen könnt, bietet SPOX einen Liveticker zur Partie an.

Fenerbahce gegen Anderlecht: Die letzten Begegnungen

Datum Heim Gast Ergebnis 25.10.2018 RSC Anderlecht Fenerbahce Istanbul 2:2 29.08.2007 RSC Anderlecht Fenerbahce Istanbul 0:2 15.08.2007 Fenerbahce Istanbul RSC Anderlecht 1:0 15.09.1965 RSC Anderlecht Fenerbahce Istanbul 5:1

Die Tabelle D der Europa League mit Fener und Anderlecht