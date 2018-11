Betis Sevilla gegen AC Mailand heute live: Europa League im TV, Livestream, Liveticker

In der Europa League kommt es am vierten Spieltag der Gruppenphase zum Rückspiel zwischen Real Betis Sevilla und dem AC Mailand. Was ihr alles über das Spiel und die Übertragung im TV und Livestream wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

In der Gruppe F kommt es somit zum Aufeinandertreffen der beiden führenden Teams. Während sich der AC Mailand im Hinspiel gegen Betis Sevilla mit 1:2 geschlagen geben musste, teilte sich Betis lediglich einmal die Punkte gegen Piräus. Für beide geht es damit um die Tabellenführung in der Gruppe.

Real Betis Sevilla gegen AC Mailand: Uhrzeit und Spielstätte

Das Spiel zwischen Betis Sevilla und dem AC Mailand findet am heutigen Donnerstag, 8. November, um 21 Uhr statt. Spielstätte ist das Benito Villamarin in Sevilla.

Betis Sevilla gegen AC Mailand heute live: Übertragung im TV, Livestream

Im Free-TV ist das Spitzenspiel der Gruppe F nicht zu sehen.

DAZN hat sich die Übertragungsrechte aller Partien der Europa League gesichert und zeigt alles Spiele live. Der Streamingdienst DAZN überträgt neben der Europa League auch eine Vielzahl an Spielen aus der UEFA Champions League und zeigt Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 sowie jede Menge US-Sport. Das komplette Paket mit vielen weiteren Sporthighlights bekommt ihr für 9,99 Euro im Monat. Außerdem bietet euch DAZN einen kostenfreien Probemonat an.

Melde dich jetzt für den Probemonat an und teste 30 Tage lang kostenlos DAZN!

Betis Sevilla vs. Milan heute im LIVE-TICKER

SPOX bietet auch einen Liveticker zum Einzelspiel, aber auch zur Konferenz an.

Betis Sevilla gegen AC Mailand: Diese Spieler fehlen voraussichtlich

Real Betis Sevilla: Javi Garcia (Muskelriss)

AC Mailand: Samu Catillejo (Rotsperre), Lucas Biglia (Wadenverletzung), Davide Calabria (knöchelverletzung), Hakan Calhanoglu (Verletzung am Fußgelenk), Ivan Strinic (Herzprobleme), Giacomo Bonaventura (Entzündung im Knie), Matthis Caldara (Achillessehenanriss)

Europa League: Gruppe F mit Real Betis Sevilla und AC Mailand

Real Betis Sevilla kann im heutigen Spiel gegen den AC Mailand den Sprung in die nächste Runde schaffen. Falls Piräus gegen Düdelingen nicht gewinnen sollte und Betis das Heimspiel gegen Milan gewinnt, stehen die Spanier bereits vor den letzten zwei Spieltagen im Sechzehntelfinale.