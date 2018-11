Europa League, 4. Spieltag: Chelsea und Lazio in der K.o.Runde - Wahnsinn in Moskau

Der FC Chelsea hat sich bereits am 4. Spieltag der Europa League für die Zwischenrunde qualifiziert. Die Londoner gewannen bei BATE Borissow mit 1:0 (0:0) und feierten den vierten Sieg im vierten Spiel.

Olivier Giroud (53.) erzielte das entscheidende Tor für Chelsea. Der Sieg in Gruppe L ist für die Blues noch nicht ganz sicher, der Vorsprung auf den FC Vidi aus Ungarn (1:0 gegen PAOK Saloniki) beträgt zwei Spiele vor Ende der Gruppenphase aber komfortable sechs Punkte.

Auch Eintracht Frankfurts Gruppengegner Lazio Rom qualifizierte sich vorzeitig für die K.o.-Phase. In der Gruppe H trafen Marco Parolo (45.+1) und Joaquin Correa (55.) für Lazio gegen Olympique Marseille, Florian Thauvin (60.) konnte nur noch verkürzen.

FC Sevilla müht sich in Unterzahl - Rangers mit denkwürdiger Pleite

Auch der FC Sevilla hat das Weiterkommen fest im Blick. Der Rekordsieger im zweitwichtigsten Europapokal-Wettbewerb gewann beim türkischen Klub Akhisar Belediyespor in Unterzahl mit 3:2 (2:0) und führt die Gruppe J mit neun Punkten an. Punktgleich auf Platz zwei liegt der russische Klub FK Krasnodar nach einem 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen Standard Lüttich aus Belgien.

Die Glasgow Rangers erlebten hingegen ein irres Spiel in Moskau und mussten einen herben Rückschlag auf dem Weg in die Zwischenrunde hinnehmen.Das Team des ehemaligen englischen Nationalspielers Steven Gerrard verlor bei Spartak Moskau trotz dreimaliger Führung mit 3:4 (3:2). Im Parallelspiel der Gruppe G trennten sich Rapid Wien und der FC Villarreal torlos. Die Spanier führen die Gruppe mit sechs Punkten vor den Rangers und Spartak (beide fünf) an. Wien ist mit vier Punkten Tabellenletzter.

Europa League: Ergebnisse des 4. Spieltags im Überblick