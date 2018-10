RB Leipzig gastiert am heutigen Donnerstag in der Europa League bei Rosenborg Trondheim. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach der Niederlage im Schwesterduell gegen Salzburg ist das Team von Ralf Rangnick gegen Rosenborg Trondheim unter Zugzwang. Die Norweger starteten zum Auftakt gegen Celtic Glasgow ebenfalls mit einer Niederlage.

Wo und wann spielt Rosenborg Trondheim gegen RB Leipzig?

Die Partie findet am heutigen Donnerstag um 18.55 Uhr statt. Austragungsort ist das Lerkendal-Stadion in Trondheim.

Das Heimteam blieb in den vier Qualifikationsspielen zu den Europapokalwettbewerben in dieser Saison ungeschlagen, während die Auswärtsbilanz von Leipzig in der Europa League mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage in der vergangenen Saison ausgeglichen war.

Rosenborg Trondheim gegen RB Leipzig heute live im TV, Livestream, Liveticker

Die Partie zwischen Rosenborg Trondheim und RB Leipzig gibt es heute nicht im Free-TV zu Sehen. Die Live-Übertragungsrechte für das Spiel liegen exklusiv bei DAZN.

Der Streamingdienst zeigt neben allen Spielen der Europa League, einem Großteil der Champions-League-Begegnungen und vielen Partien aus den europäischen Topligen auch weitere Sporthighlights wie beispielsweise die Geschehnisse aus dem US Sport.

DAZN kostet nach einem kostenlosen Probemonat 9,99 Euro monatlich.

Für alle, die die Partie Rosenborg Trondheim gegen RB Leipzig nicht sehen können, bietet SPOX einen Liveticker zum Spiel an.

Rosenborg Trondheim - RB Leipzig: Die Fakten zum Spiel

Rosenborg Trondheim gewann in den zwölf bisherigen Spielen gegen deutsche Teams im Europapokal nur einmal und verlor acht Partien.

Beide Teams treffen zum ersten Mal im Europapokal aufeinander.

Trondheims Stürmer Nicklas Bendtner traf als Wolfsburg-Stürmer im DFB-Pokal 2014/15 einmal gegen den damaligen Zweitligisten RB Leipzig.

© getty

Europa League: Die Spiele der deutschen und österreichischen Teams

DAZN zeigt darüber hinaus alle weiteren Spiele der Europa League live und exklusiv. Am heutigen Spieltag werden nur das Spiel zwischen Glasgow Rangers in Österreich, sowie die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Lazio Rom zusätzlich im Free-TV übertragen.