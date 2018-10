Highlights Eintracht Frankfurt gegen Apollon Limassol: SGE siegt weiter - Alle Tore im Video

Eintracht Frankfurt hat am dritten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase einen wichtigen Schritt in Richtung Gruppensieg gemacht. Das Team setzte sich 2:0 (2:0) gegen Apollon Limassol durch. Schau dir hier die Highlights der Partie im Video an.

Die SGE feierte in der Europa League somit den dritten Sieg im dritten Spiel und den fünften Sieg in Folge in allen Wettbewerben.

Eintracht Frankfurt gegen Apollon Limassol im Highlight-Video sehen

Bereits kurz nach Abpfiff der jeweiligen Partie hat DAZN die Highlights zu allen Begegnungen der Europa League im Angebot. Der Streamingdienst hat sich für diese Saison die Live-Übertragungsrechte aller Partien des Wettbewerbs gesichert und übertrug somit auch die Begegnung zwischen der Eintracht und Limassol.

Neben der Europa League zeigt DAZN auch Spiele der Champions League, Premier League, Primera Division, Ligue 1 oder Serie A. Zusätzlich hat der Streamingdienst viele weitere Sporthighlights wie beispielsweise die US-Topligen NFL, NBA und MLB im Programm. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar.

Hier könnt ihr euch einen kostenlosen Probemonat sichern .

© getty

Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol 2:0 - SGE mit Chancenfestival

Die Eintracht machte von Beginn an klar, wer Herr im Haus ist: Vom Anpfiff weg an ließ das Team den Gästen aus Zypern keine Chance und hatte bereits früh mehrere Möglichkeiten, um in Führung zu gehen.

Dennoch brauchten die Adler einen Fehler der Gäste für das frühe Tor: Torhüter Vale rutschte ein eigentlich ungefährlicher Schuss von Kostic durch die Beine. Bereits Mitte der ersten Halbzeit stellte Haller den Endstand her, indem er eine Flanke von Fernandes aus dem linken Halbfeld unbedrängt zum 2:0 einköpfte. Im weiteren Spielverlauf ließ die Eintracht etliche hochkarätige Chancen aus. In der Defensive hatte Frankfurt nur einmal Probleme, als Limassol in der 80. Minute innerhalb von Sekunden zweimal Aluminium traf.

Eine detaillierte Spielanalyse zum Spiel zwischen Frankfurt und Limassol gibt es hier.

Eintracht Frankfurt: Die nächsten Termine in der Europa League

Falls die Eintracht nach der Gruppenphase in die Runde der letzten 32 einzieht, stellt sich der nächste Gegner bei der Auslosung am 17. Dezember 2018 heraus.