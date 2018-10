Fenerbahce gegen Spartak Trnava: Europa League heute live im TV, Livestream, Liveticker

Am 2. Spieltag der Europa League trifft Fenerbahce auf den slowakischen Klub Spartak Trnava. SPOX bringt euch auf den neuesten Stand, wo ihr das Spiel im Free-TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

In Gruppe D bekommt es Fenerbahce Istanbul am 2. Spieltag mit Spartak Trnava zu tun. Die Slowaken haben am 1. Spieltag bereits durch einen 1:0-Sieg gegen den RSC Anderlecht auf sich aufmerksam gemacht, Fenerbahce steht nach der 1:4-Pleite bei Dinamo Zagreb mächtig unter Druck.

Fenerbahce gegen Spartak Trnava: Wo und wann?

Fenerbahce richtet seine Heimspiele im Sükrü Saracoglu Stadi aus. So auch das Duell mit Spartak Trnava am heutigen Donnerstag. Die Arena bietet Platz für rund 50.509 Zuschauer und wurde bereits im Jahr 1907 eröffnet. Anstoß ist um 18.55 Uhr.

Fenerbahce Istanbul gegen Spartak Trnava heute live im TV, Livestream, Liveticker

Die Partie zwischen Fenerbahce und Spartak Trnava wird nicht im Free-TV übertragen. Die Live-Übertragungsrechte für das Spiel liegen exklusiv bei DAZN.

Der Streamingdienst zeigt neben allen Spielen der Europa League, einem Großteil der Champions-League-Begegnungen sowie Spitzenfußball aus fast allen europäischen Topligen (Primera Division, Premier League, Serie A, Ligue 1) auch weitere Sporthighlights wie beispielsweise ausgewählte Topspiele aus dem US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB).

DAZN kostet nach einem kostenlosen Probemonat 9,99 Euro im Monat und ist dabei jederzeit zum Monatsende kündbar.

Wer die Partie Fenerbahce gegen Spartak Trnava nicht im Livestream sehen kann, dem sei der Liveticker bei SPOX ans Herz gelegt.

Fenerbahce - Spartak: Die Fakten zum Spiel

Die Türken sind in der Europa League im eigenen Stadion seit acht Spielen ungeschlagen (6 Siege, 2 Remis).

Die letzte Heimniederlage in der Europa League gab es für Fenerbahce im September 2015 (1:3 gegen Molde FK) in der Gruppenphase.

Europa League heute live: Der 2. Spieltag im Überblick