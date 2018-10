FC Chelsea gegen Vidi FC: Europa League heute live im TV, Livestream, Liveticker

Der FC Chelsea trifft am 2. Spieltag der Europa League auf den ungarischen Klub Vidi FC. SPOX erklärt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

In Gruppe L empfängt der FC Chelsea den ungarischen Klub Vidi FC. Die Londoner sind nicht nur in diesem Spiel der große Favorit, sondern gehören auch zu den Anwärtern auf den Europa-League-Titel, der im Mai 2019 vergeben wird. Am 1. Spieltag setzten sich die Blues knapp aber verdient mit 1:0 bei PAOK Saloniki durch, Vidi FC unterlag BATE Borisov mit 0:2.

FC Chelsea gegen Vidi FC: Wo und wann?

Wie alle Spiele des FC Chelsea findet auch die Heimpremiere in der Europa League an der Stamford Bridge statt. Das Stadion bietet Platz für rund 41.629 Zuschauer. Anstoß ist um 21 Uhr.

FC Chelsea gegen Vidi FC heute live im TV, Livestream, Liveticker

Die Partie zwischen dem FC Chelsea und Vidi FC wird nicht im Free-TV übertragen. Die Live-Übertragungsrechte für das Spiel liegen exklusiv beim "Netflix des Sports" DAZN.

Der Streamingdienst zeigt neben allen Spielen der Europa League auch einen Großteil der Champions League exklusiv im Einzelspiel. Zudem bietet DAZN Spitzenfußball aus fast allen europäischen Topligen (Primera Division, Premier League, Serie A, Ligue 1), sowie Topspiele aus dem US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB).

DAZN ist bereits für 9,99 Euro im Monat zu haben und ist dabei jederzeit zum Monatsende kündbar. Neukunden haben zudem die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu nutzen.

Wer FC Chelsea gegen Vidi FC nicht via Livestream sehen kann, dem sei der Liveticker bei SPOX ans Herz gelegt.

Chelsea - Vidi: Die Fakten zum Spiel

Chelsea und Vidi FC treffen erstmals im Europapokal aufeinander. Für die Briten ist es der erste Vergleich mit einem Team aus Ungarn, die Ungarn bestritten vor 33 Jahren zwei Duelle gegen Manchester United (0:1 auswärts, 1:0 zuhause).

Europa League heute live: Der 2. Spieltag im Überblick