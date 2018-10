Europa League heute live: Sporting Lissabon gegen FC Arsenal im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Arsenal reist am heutigen dritten Spieltag der Europa League zum Topspiel der Gruppe E zu Sporting Lissabon. Hier bekommt ihr alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Arsenal und Sporting stehen nach zwei Spieltagen beide bei sechs Punkten und werden daher erwartungsgemäß den Gruppensieg unter sich ausspielen.

Wo und wann findet Sporting gegen Arsenal statt?

Die Partie zwischen Sporting und den Gunners findet am heutigen Donnerstag, den 25. Oktober, im Estadio Jose Alvalade XXI in Lissabon statt. Referee Damir Skomina wird die Partie um 18.55 Uhr anpfeifen.

Sporting gegen Arsenal live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen dem portugiesischen und britischen Vertreter wird nicht im Free-TV übertragen, dafür jedoch exklusiv beim Streaming-Dienst DAZN.

DAZN zeigt in dieser Saison alle Partien der Europa League live. Dazu umfasst das große Angebot des Streaming-Diensts auch Spitzenfußball der Champions League, Primera Division, Serie A, Ligue A und Premier League sowie die Highlights der Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Für 9,99 Euro im Monat könnt ihr DAZN nutzen, wobei ihr den Livesport-Anbieter im ersten Monat sogar kostenfrei testen könnt.

Darüber hinaus könnt ihr die Partie auch im LIVETICKER bei SPOX verfolgen.

Sporting gegen Arsenal: Die Gunners formstark wie selten

Der FC Arsenal reitet derzeit eine beeindruckende Siegeswelle: Die Gunners gewannen ihre letzten zehn Spiele allesamt und knipsten währenddessen 30 Mal - Aubameyang und Lacazette waren alleine für 15 dieser Tore zuständig. Eine solche Bilanz gelang den Londonern zuletzt im Oktober 2007.

Sporting schlägt sich trotz des turbulenten Saisonstarts und ihrer nahezu komplett veränderten Mannschaft in der heimischen Liga relativ souverän. Die Hauptstädter stehen aktuell auf Tabellenplatz fünf und mussten in zwei Spielen "nur" zwei Niederlagen einstecken. In der Europa League lief es dagegen bisher makellos, sodass die Portugiesen mit einem Sieg gegen Arsenal sogar an die Tabellenspitze springen könnten.

© getty

Tabelle der Europa League Gruppe E mit Sporting und Arsenal