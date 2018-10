Eintracht Frankfurt (SGE) gegen Lazio Rom heute im LIVE-TICKER

Am heutigen Donnerstag hat Eintracht Frankfurt am 2. Spieltag der Europa League den italienischen Topklub Lazio Rom zu Gast. Im LIVE-Ticker bei SPOX könnt ihr die Partie in voller Länge mitverfolgen.

In diesem Artikel bleibt ihr tagsüber rund um die Vereine Eintracht Frankfurt und Lazio Rom immer auf dem Laufenden. Ab 21 Uhr wir in diesem LIVE-TICKER live vom Spiel berichtet.

Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom heute im LIVE-TICKER

13.58 Uhr: Um 21 Uhr geht es in der Frankfurter Commerzbank-Arena los.

Frankfurt gegen Lazio heute live: TV, Livestream

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Lazio Rom wird heute im Free-TV, auf RTL Nitro gezeigt. Im Internet ist die Begegnung über den Streamingdienst DAZN verfügbar. Das "Netflix des Sports" ist seit 2016 auf dem Markt und hat sich alle Übertragungsrechte für die Europa League gesichert.

DAZN zeigt neben der Europa League auch viele Champions-League-Spiele und weiteren Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1. Außerdem gibt's auch jede Menge US-Sport. Das komplette Paket kostet 9,99 Euro im Monat und kann monatlich gekündigt werden. Das Ganze kann auch einen Monat lang kostenlos getestet werden.

Wer unterwegs ist und das Spiel weder im TV noch im Stream verfolgen kann, dem sei der Liveticker bei SPOX ans Herz gelegt.

© getty

Frankfurt - Lazio heute live: Die Ausgangssituation

Nach einem Spieltag führt Eintracht Frankfurt die Tabelle der Gruppe H an. Am 1. Spieltag schlugen die Hessen das leicht favorisierte Olympique Marseille mit 2:1 im Stade Velodrome. Marseille durfte aufgrund von Fehlverhalten der eigenen Fans im ersten Gruppenspiel keine Zuschauer ins Stadion lassen. So fand die Begegnung vor leeren Rängen statt.

Lazio Rom konnte sein Auftaktspiel in der Europa League ebenfalls mit 2:1 gewinnen. Allerdings im eigenen Stadion gegen Apollon Limassol. Es steht also fest: Der Gewinner der Partie Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom ist nach dem 2. Spieltag Tabellenführer.

Die Tabelle der Europa-League-Gruppe H mit Frankfurt und Lazio