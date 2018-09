Europa League, Stimmen und Reaktionen: "Sieg kann uns durch die Saison tragen"

Eintracht Frankfurt kommt trotz Unterzahl im Geisterspiel bei Vorjahresfinalist Olympique Marseille zu einem Last-Minute-Sieg. Verteidiger Danny da Costa hofft darauf, dass die freigewordenen Emotionen sich auch auf den Liga-Alltag übertragen lassen. Bei RB Leipzig dominiert die Selbstkritik.

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Die Mannschaft hat sehr viel von dem umgesetzt, was wir besprochen haben. Nach einem unglücklichen Start hat sie sich zurück gefightet und sich diesen Last-Minute-Sieg erarbeitet. Es ist sehr wichtig, dass wir heute drei Punkte geholt haben. Wir haben uns selber belohnt für unsere Arbeit. Ich sehe, dass wir auf einem guten Weg sind und eine Mannschaft, die leidenschaftlich kämpft und die taktischen Vorgaben umsetzt."

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt): "Es ist unfassbar, es tut einfach nur gut. Das müssen wir jetzt mitnehmen. Unsere Position ist jetzt sehr gut. Wir sind viel gelaufen, haben viel gekämpft. Es war wichtig, dass wir uns dafür belohnen."

Danny da Costa (Eintracht Frankfurt) über ...

... den späten Siegtreffer gegen Marseille: "Ein Spiel zu drehen, tut immer gut. Für die Moral ist das überragend. Die erste Halbzeit war nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Das 1:1 nach der Pause war trotzdem nicht unverdient. Nach der Gelb-Roten Karte haben wir eine Riesenreaktion gezeigt. Simon Falette hat die linke Seite gut zugemacht und Schwung gebracht. Dieser Sieg kann uns durch die Saison tragen."

... die Atmosphäre des Geisterspiels: "Es war richtig unheimlich - schon beim Einlaufen. Nochmal muss ich das nicht erleben."

Axel Hellmann (Vorstandsmitglied Eintracht Frankfurt): "Alles war so friedlich, wie es vorhersehbar war. Es war gewaltfrei, ohne Probleme und ohne Komplikationen. Der Sieg ist eine Belohnung für Menschen, die 1.000 Kilometer zurücklegen, obwohl sie wissen, sie sehen ganz sicher das Spiel nicht und sie werden wahrscheinlich auch die Mannschaft nicht zu Gesicht bekommen."

Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt): "Es tut unheimlich gut, einen Sieg eingefahren zu haben. Und ich freue mich sehr darüber. Aber ich sehe gerade im Hintergrund Leipzig im Fernsehen und denke schon wieder an Sonntag. Denn auch da wollen wir wieder gewinnen."

David Abraham (Eintracht Frankfurt): "Natürlich hatten wir auch das nötige Glück auf unserer Seite. Aber wir haben wirklich tapfer gekämpft und somit nicht unverdient gewonnen. Trotz Unterzahl haben wir alles reingehauen. Es war eine tolle Mannschaftsleistung. In Unterzahl haben wir stark agiert."

Rudi Garcia (Trainer Olympique Marseille): "Wir hatten genügend Möglichkeiten, das Spiel für uns zu entscheiden. Aber da waren wir ein bisschen zu leichtsinnig. Wir wussten, dass sie viele große Spieler in ihren Reihen haben und dass wir da aufpassen müssen. Haben wir aber nicht gemacht. Das ist ein Fehlstart in die UEFA Europa League, aber es wirft uns nicht um."

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Es gab bei uns Spieler, die nicht richtig verstanden haben, was für ein Kaliber und was für ein Gegner auf uns zukommt. Wir müssen als Mannschaft deutlich kompakter verteidigen. Einige Spieler haben sich nicht vorstellen können, dass uns aus Österreich so ein Gegner erwartet. Salzburg hat heute ein perfektes Spiel gemacht. Trondheim interessiert mich im Moment gar nicht, wir haben ganz wichtige Bundesliga-Spiele vor der Brust."

Yussuf Poulsen (RB Leipzig) bei DAZN über...

... das Spiel: "Wir haben das ganze Spiel über nicht gut verteidigt. Müssen es clever runterspielen. Müssen mit 2:2 zufrieden sein. Wir wollen immer auf Sieg gehen und laufen dann in den Konter. Das darf uns nicht passieren."

... Ursachen für die lange schwache Leistung: "Wir hatten zu viele Spieler, die nicht ihre beste Leistung abgeliefert haben. Wenn der Gegner dann gut spielt, wird es ganz schwer. So war es lange im Spiel. Wir müssen es abhaken, weiter geht's. Es war ein schlechter Tag heute, aber wir haben fast ein Unentschieden geholt. Das zeigt Charakter. Aber die ersten 70 Minuten waren nicht gut."

Konrad Laimer (RB Leipzig) bei DAZN: "Salzburg hat besser vorn attackiert, wir haben uns schwer dabei getan Lösungen zu finden, hinten raus zu kombinieren und uns Chancen zu erspielen. Salzburg besser gespielt, sie haben den Ball laufen lassen und Chancen kreiert. Warum wir so gespielt haben, ist schwer zu fassen. Salzburg hat verdient gewonnen."

RB Leipzig vs. Red Bull Salzburg: Die Noten zum Spiel © GEPA 1/15 In einem unfassbaren Schlagabtausch siegt Red Bull Salzburg auswärts mit 3:2 gegen den Schwesternklub RB Leipzig. SPOX bewertet die Leistung der Salzburger. © GEPA 2/15 Alexander Walke (Note= 2): Hatte in Hälfte Eins einen recht entspannten Arbeitstag in Leipzig, konnte nicht ahnen, wie heftig die zweite Halbzeit wurde. Bei den Gegentreffern ist er allerdings von jeglicher Verantwortung frei zu sprechen. © getty 3/15 Andreas Ulmer (Note= 3): Äußerst schade, dass er eine an sich gute Leistung mit dem haarsträubenden Fehler zum 1:2-Anschlusstreffer durch Konrad Laimer vermieste. Ließ sich vom Ex-Kollegen nur allzu leicht die Frucht abluchsen. © getty 4/15 Marin Pongracic (Note= 3): In Halbzeit Eins sehr kampfstark und diszipliniert, der Ex-1860-München-Kicker führte äußerst abgezockt Zweikämpfe und klärte gleich sechs brenzlige Situationen. Verschätzte sich aber übel beim zwischenzeitlichen Ausgleich. © getty 5/15 Andre Ramalho (Note= 2): Hatte die Defensive die meiste Zeit im Griff, klärte gleich acht gefährliche Situationen. Sah in der Luft allerdings nicht wirklich gut aus, gewann nur ein einziges von fünf Kopfballduellen. © GEPA 6/15 Stefan Lainer (Note= 3): Mit 30 Ballverlusten (durch zahlreiche Flanken) der traurige Spitzenreiter dieser Rangliste, hatte auch abgesehen davon nicht den prägenden Einfluss auf das Spiel wie sein Kollege auf der linken Position Andreas Ulmer. © getty 7/15 Diadie Samassekou (Note= 2): War mit 70% gewonnenen Zweikämpfer der beste Salzburger in dieser Kategorie, eine kurze Unachtsamkeit wurde aber gleich zum zwischenzeitlichen Ausgleich bestraft. © getty 8/15 Xaver Schlager (Note= 2): Unheimlich pass- und kombinationssicher, wurde aber im Verlauf der Partie deutlich unkonzentrierter. © getty 9/15 Amadou Haidara (Note =2): Fast jeder seiner Pässe landet dort hin, wo er hin soll. War aber beim 2:2-Ausgleich nicht präsent genug, wenngleich er davor eine starke Leistung mit dem 2:0 krönte. © getty 10/15 Hannes Wolf (Note= 1): Bärenstarker Auftritt. Riss durch seine Pässe immer wieder Lücken in die überforderte Leipziger Defensive, eine Traumaktion mit dem Ferserl folgte der nächsten. Der Assist zum 3:2 = sensationell. © getty 11/15 Munas Dabbur (Note= 2): Zum ersten Tor wurde er praktisch eingeladen, ein zweites hätte gut und gerne folgen können. Wollte in der 55. Minute die Frucht mit Gefühl in die Ecke schlenzen, es wurde nur die Stange. Dennoch sehr wichtig für das Offensivspiel. © GEPA 12/15 Reinhold Yabo (Note= 3-): Die Rolle als zweite Sturmspitze behagt ihm nach wie vor nicht so, hatte recht wenig Bindung ins Spiel, wurde auch nicht wirklich in Kombinationen miteingebunden. Man kann mehr von ihm erwarten. © GEPA 13/15 Takumi Minamino (zu kurz eingesetzt): kam in Minute 71 für Reinhold Yabo, sorgte allerdings für ungleich mehr Betrieb als der Deutsche. © GEPA 14/15 Fredrik Gulbrandsen (zu kurz eingesetzt): stand zwar nur sechs Minuten auf dem Feld, seine Hereinnahme entpuppte sich durch das Tor zum 3:2 aber als äußerst wichtig. © GEPA 15/15 Zlatko Junuzovic (zu kurz eingesetzt): was für ein unglaublicher wichtiger und wunderbarer Scorpion-Kick, der schließlich zum 3:2 führte.

Lars Bender (Bayer Leverkusen): "Vielleicht musste es so sein, dass wir gefühlt total am Boden liegen. Es war eine unangenehme Situation. Die wichtigste Erkenntnis war: In der Mannschaft steckt Leben."

Doppeltorschütze Kai Havertz (Bayer Leverkusen): "Der Start war schlecht. Aber dann zurückzukommen, zeigt den Charakter der Mannschaft."

http://194.97.147.174:8080/de/sport/fussball/europaleague/1809/Artikel/stimmen-und-reaktionen-eintracht-frankfurt-rb-leipzig-bayer-04-leverkusen.html

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir sind glücklich, dass wir drei Punkte mitnehmen. Man hat von Anfang an gesehen, dass wir gewinnen wollten - auch wenn wir in Teilen etwas unkonzentriert waren. Ich hatte auch nach dem 0:2 das Gefühl, dass die Mannschaft will und alles gibt."