RB Leipzig vs. RB Salzburg heute live: Europa League im Free-TV und Livestream sehen

Am ersten Spieltag der Europa League trifft RB Leipzig auf den Schwesterklub von Red Bull Salzburg (ab 21 Uhr im Livestream auf DAZN und im Liveticker). SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zum Spiel und der Berichterstattung im TV und Internet.

In der vergangenen Saison gingen sich beide Teams in der K.o.-Runde der Europa League noch aus dem Weg, nun gibt es tatsächlich das sogenannte "Dosen-Derby" bereits in der Gruppenphase. Eines einte die beiden Teams schon im Vorjahr - sie wurden beide von Olympique Marseille eliminiert (Leipzig im Viertel- , Salzburg im Halbfinale).

RB Leipzig vs. RB Salzburg live

Zum Auftakt wartet für RB Leipzig gleich ein echter Kracher. Am heutigen Donnerstag, den 20. September, ist Österreichs Meister RB Salzburg zu Gast in der Messestadt. Anpfiff in der Red Bull Arena zu Leipzig ist um 21 Uhr.

© GEPA

RB Leipzig vs. RB Salzburg heute live im TV, Livestream, Liveticker

Wie alle Partien der Europa League wird auch dieses Duell live und in voller Länge auf DAZN zu sehen sein. Für die Moderation wird Alex Schlüter zuständig sein, während Jan Platte den Kommentator gibt. Als Experte wird Jonas Hummels mit von der Partie sein.

Aber auch im Free-TV wird das Spiel laufen. RTL Nitro darf pro Spieltag eine Partie zeigen und entschied sich für das brisante Duell der beiden Schwesterklubs. Kommentiert wird das Spiel bei Nitro von Marco Hagemann, während Steffen Freund als Experte verpflichtet werden konnte.

Als weitere Option steht den Fans die neue GoalZone von DAZN zur Verfügung. Dort werden live im Stile einer Konferenz alle Tore des Spieltags gezeigt

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat, kann aber dank eines Probemonats gratis getestet werden. Neben dem Spiel der Eintracht können auch alle anderen Spiele der Europa League in voller Länge geschaut werden. Dazu werden auch über 100 Spiele der Champions League gestreamt. Auch für Freunde der nationalen Topligen in England, Spanien, Italien oder Frankreich ist DAZN die richtige Anlaufstelle.

Leipzig vs. Salzburg: Wie sehe ich das Red-Bull-Duell in Österreich live?

Die Partie wird live im TV auf PULS 4 übertragen, obendrein können die User auch auf SPOX Österreich die Partie in voller Länge genießen.

Zudem zeigt DAZN ab dieser Saison erstmalig alle Spiele der UEFA Europa League live und auf Abruf.

Warum dürfen RB Leipzig und Red Bull Salzburg im selben Bewerb spielen?

Die von den UEFA-Regularien im Sinne der Wettbewerbsintegrität geforderte formale Trennung der beiden Klubs war man im Hinblick auf den Höhenflug der Leipziger schon frühzeitig angegangen und hatte das Thema bereits 2016 als abgeschlossen bezeichnet. Tatsächlich gab die Finanzkontrollkammer für Klubs (CFCB) im Juni 2017 Grünes Licht .

Dieses kam zum Schluss, dass Red Bull keinen entscheidenden Einfluss auf die Entscheidungen beider Klubs ausüben könne bzw. einer der beiden Vereine relevante Entscheidungen im jeweils anderen entscheidend beeinflussen könne.

Red Bull Salzburg und RB Leipzig: Die Gruppe B der UEFA Europa League