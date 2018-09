HIGHLIGHTS Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt: Jovics Traumtor zum SGE-Sieg im Video

Eintracht Frankfurt hat zum Auftakt in die Europa-League-Saison am Donnerstagabend den Vorjahresfinalisten Olympique Marseille überraschend und in Unterzahl mit 2:1 (0:1) geschlagen. Luka Jovic wurde mit einer traumhaften Direktabnahme im Geisterspiel zum Helden. Hier könnt ihr euch die Highlights der Partie im Video anschauen.

Das Spiel fand ohne Zuschauer im Stade Velodrome statt, weil Olympique nach wiederholten Fan-Ausschreitungen im letzten Jahr mit einem Geisterspiel belegt worden war. Eintracht-Fans hatten sogar ein Stadtverbot erhalten.

Die Eintracht grüßt nach dem 1. Spieltag gemeinsam mit Lazio Rom von der Tabellenspitze der Gruppe A. Die Römer schlugen im Parallelspiel Apollon Limassol ebenfalls mit 2:1.

Olympique Marseille gegen Eintracht Frankfurt: Highlights und Tore im Video

Eintracht - Olympique Marseille: Dank Jovic - SGE gelingt Coup in Unterzahl

Die SGE erwischte gegen den Vorjahresfinalisten aus Marseille einen denkbar ungünstigen Start. Occampos brachte Olympique bereits nach drei Minuten in Führung. Zwar verblieb die Eintracht im Anschluss daran nicht in Schockstarre, doch Marseille war das klar dominierende Team und führte zur Pause verdient mit 1:0.

Nach dem Pausentee schlug Neuzugang Lucas Torro zurück und traf zum Ausgleich. Obwohl Frankfurt nach etwas mehr als einer Stunde nur noch mit zehn Mann agieren konnte (Jetro Willems flog erneut vom Platz), biss sich die SGE in die Partie hinein, hatte ein bisschen Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen und kam durch ein Traumtor des eingewechselten Luka Jovic kurz vor Schluss zum 2:1.

Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen OM: Tore, Highlights, Fakten, Statistiken

Marseille brachte in der ersten Hälfte von zehn Torschüssen sieben auf den Kasten vor Trapp, in der zweiten Hälfte von zehn Versuchen keinen einzigen mehr.

Top-Joker: Luka Jovic erzielte fünf seiner zehn Pflichtspieltore für Frankfurt als Einwechselspieler.

Marseille hatte 2017/18 in der Europa League kein Gegentor nach einer Ecke, einem Freistoß oder einem Einwurf kassiert. Beide Gegentore nach ruhenden Bällen gab es per Elfmeter. Torro beendete diese Serie.

Jetro Willems flog bereits zum zweiten Mal im September vom Platz, am 2. Spieltag in der Bundesliga sah er gegen Werder Bremen (1:2) glatt Rot.

Eintracht Frankfurt, Spielplan: Die nächsten Partien

Datum Wettbewerb Gegner 23.09. Bundesliga RB Leipzig 26.09. Bundesliga Borussia Mönchengladbach 30.09. Bundesliga Hannover 96 04.10. Europa League Lazio 07.10. Bundesliga TSG Hoffenheim

Die SGE hat einen durchwachsenen Saisonstart erlebt. In den ersten drei Partien sammelte Frankfurt lediglich drei Punkte und steht damit auf dem 12. Platz der Bundesliga.