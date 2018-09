FC Arsenal gegen Worskla Poltawa heute live: Europa League im Livestream sehen

Am heutigen Donnerstag treffen in der Europa League Arsenal und Worskla Poltawa aufeinander (im Livestream auf DAZN). Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Partie wird wie üblich bei Arsenal-Heimspielen im Londoner Emirates Stadium stattfinden. Anstoß ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

Arsenal vs. Worskla Poltawa heute live: TV, Übertragung, Livestream, Liveticker

Im deutschen Fernsehen wird die Partie nicht ausgestrahlt. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie live und exklusiv im Livestream.

Dabei verzichtet DAZN bewusst auf eine lange Vorberichterstattung, sondern konzentriert sich auf das Spielgeschehen selbst. Neben der Europa League hat sich der Streaming-Dienst auch Rechte für die Live-Übertragung der Champions League, Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 gesichert.

Aber nicht nur Fußball-Fans kommen bei DAZN auf ihre Kosten, denn DAZN hat auch die NFL, NBA, MLB, Tennis, Darts und ausgewählte Boxen-Highlights im Angebot.

DAZN kostet monatlich 9,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar. Der erste Monat ist dabei kostenlos, hier könnt ihr euch einen kostenlosen Probemonat sichern.

Arsenal gegen Poltawa in der Europa League im Liveticker verfolgen

SPOX bietet ein großes Angebot an Livetickern an. So gibt es auf SPOX neben Livetickern zu allen Spielen der Bundesliga und 2. Liga sowie Champions League auch Liveticker zu vielen Europa-League-Spielen. Hier geht's zum Liveticker von Arsenal gegen Poltawa.

Europa League heute live: Der 1. Spieltag im Überblick