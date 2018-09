F91 Düdelingen gegen AC Milan in der Europa League heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Am heutigen Donnerstag kommt es in der Europa League zum Spiel F91 Düdelingen gegen AC Milan. Bei SPOX erfahrt, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

F91 Düdelingen gegen AC Milan: Anstoß, Austragungsort

Die Partie wird in im Josy-Barthel-Stadion in der Stadt Luxemburg ausgetragen. Anstoß ist um 21 Uhr.

F91 Düdelingen gegen AC Milan: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Im deutschen Fernsehen wird die Partie nicht zu sehen sein. Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel live und exklusiv im Livestream. Die Sendung startet wenige Minuten vor Anpfiff mit den Vorberichten. Neben der Europa League überträgt DAZN über 100 Spiele der Champions League und zahlreiche Partien der europäischen Topligen. Ein DAZN-Abo kostet monatlich 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar.

SPOX bietet euch den Liveticker zur Partie F91 Düdelingen - AC Milan an.

Europa League heute: F91 Düdelingen schreibt Geschichte

F91 Düdelingen ist der erste Klub Luxemburgs, der sich für die Hauptrunde eines europäischen Klub-Wettbewerbs qualifiziert hat. In der heimischen Liga konnte der Klub in den vergangenen drei Spielzeiten die Meisterschaft gewinnen. In Gruppe F trifft Düdelingen auf den AC Milan, Olympiakos Piräus und Real Betis.

Europa League heute live: Der 1. Spieltag im Überblick