Dynamo Kiew - FC Astana heute live in der Europa League: TV, Livestream, Liveticker

In Gruppe K der Europa League treffen am ersten Spieltag Dynamo Kiew und FC Astana aufeinander (18.55 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER). Hier bekommt ihr alle wichtigen Informationen zur Partie und zur Übertragung im TV und im Livestream.

Während Dynamo Kiew nach sieben Spielen erst am Anfang der Saison steht, befindet sich der FC Astana schon mitten im Endspurt um den Titel. In Kasachstan wird die Liga im Rhythmus des Kalenderjahres gespielt, weshalb nur noch neun Spiele zu spielen sind. Aktuell steht Astana mit vier Punkten Vorsprung vor Kairat Almaty auf dem ersten Platz.

Dynamo Kiew - Astana heute: Datum, Anstoß, Stadion

Anpfiff zwischen Kiew und Astana ist heute Abend um 18.55 Uhr. Bis zu 70.050 Zuschauer könnten das Spiel live im Kiewer Olympiastadion verfolgen.

Kiew vs. Astana in der Europa League heute live: TV, Livestream, Liveticker

Dynamo Kiew gegen FC Astana ist in Deutschland nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen wir das Spiel vom Streaming-Portal DAZN übertragen.

DAZN zeigt alle Spiele der Europa League 2018/19 live. Neben der Premier League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division hat sich das "Netflix des Sports in diesem Jahr auch die Rechte für zahlreiche Champions-League-Spiele gesichert. Schon für 9,99 Euro monatlich könnt ihr all das sehen, wobei der erste Monat sogar kostenlos ist.

Zusätzlich hat SPOX für euch natürlich wieder einen Liveticker parat.

Kiew vor Astana: Champions League knapp verpasst

Nach dem zweiten Platz der vergangenen Saison musste Dynamo Kiew in der Champions-League-Qualifikation an den Start gehen. Das erste Duell gegen Slavia Prag wurde noch souverän gemeistert, in der letzten Runde wartete dann allerdings Ajax Amsterdam. Gegen den holländischen Rekordmeister setzte es bereits im Hinspiel eine 1:3-Niederlage, die im Rückspiel nicht mehr aufgeholt werden konnte.

Astana vor Kiew: Junger Verein mit europäischer Erfahrung

Obwohl der FC Astana erst 2009 aus den beiden Vereinen Almaty FK Megasport und FK Almaty unter dem Namen FK Lokomotive Astana gegründet wurde, hat der Verein schon eine beachtliche europäische Erfahrung. Seit 2013 ist Astana jedes Jahr im europäischen Wettbewerb dabei und erreichte 2015/16 sogar die Gruppenphase der Champions League.

Europa League: Gruppe K