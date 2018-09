Dinamo Zagreb - Fenerbahce Istanbul in der Europa League heute live: TV, Livestream, Liveticker

Zum Auftakt der Europa League empfängt Dinamo Zagreb heute Fenerbahce (ab 21 Uhr im Livestream bei DAZN und im LIVETICKER). SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zu dem Spiel und der Übertragung im Fernsehen und Livestreams im Internet.

Während Dinamo Zagreb als Tabellenerster optimal in die neue Saison gestartet ist, läuft es bei Fenerbahce mit drei Niederlagen aus fünf Ligaspielen noch nicht wie gewünscht.

Dinamo Zagreb - Fenerbahce Istanbul: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie wird am heutigen Donnerstag, 20. September, um 21 Uhr angepfiffen. Spielstätte ist das Stadion Maksimir, welches 35.123 Zuschauern Platz bietet.

Dinamo Zagreb gegen Fenerbahce heute live: TV, Livestream, Liveticker

Der Streaminganbieter DAZN zeigt in dieser Saison alle Spiele der Europa League live, so auch Dinamo gegen Fenerbahce. Zudem bietet DAZN mit GoalZone auch eine Konferenz aller Spiele an. Auch in Österreich können die Fußball-Fans das Spiel live auf DAZN sehen.

DAZN zeigt neben der Europa League auch die Champions League sowie die europäischen Topligen Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 live. Das Netflix des Sports kostet monatlich 9,99 Euro, zuvor könnt ihr das Programm aber 30 Tage kostenlos testen.

Falls ihr das Spiel nicht im Livestream sehen könnt, bietet auch SPOX auch einen Liveticker zur Partie an.

Dinamo Zagreb vor Fenerba: Dauergast in Europa und Serienmeister in Kroatien

Dinamo Zagreb ist seit vielen Jahren Dauergast in den europäischen Wettbewerben. Seit 2007 verpassten sie nur einmal die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League oder Europa League. In der nationalen Meisterschaft ist der Verein sowieso das Maß aller Dinge. 2017 verpasste Dinamo erstmals nach elf Jahren wieder den Titel, korrigierte das in diesem Jahr aber wieder mit der insgesamt 19 . Meisterschaft.

Fenerbahce vor Dinamo: Die großen Erfolge fehlten zuletzt

In der Türkei ist Fenerbahce zwar nach wie vor eines der besten Teams, an die früheren Erfolge kann der 19-malige Meister in letzter Zeit aber nicht mehr anknüpfen. Die letzte Meisterschaft ist vier Jahre her und auch in Europa scheiterte Fener meist früh. Das letzte Ausrufezeichen gelang dem Verein 2013 als das Team immerhin bis in das Halbfinale der Europa League kam.

Europa League: Gruppe D mit Dinamo und Fenerbahce