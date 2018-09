Besiktas - Sarpsborg 08 heute live in der Europa League: TV, Livestream, Liveticker

Besiktas empfängt zum Auftakt der neuen Europa-League-Saison das norwegische Team Sarpsborg 08 (heute Abend im Livestream auf DAZN und im LIVETICKER). Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte zur Partie inklusive der Übertragung im TV und per Livestream.

Besiktas ist ordentlich in die neue Saison gestartet und kann neben den internationalen Erfolgen in der Qualifikation einen vierten Platz in der Liga vorweisen, zwei Punkte hinter Tabellenführer Galatasaray. Sarpsborg befindet sich nach 22 Spieltagen hingegen auf dem siebten Rang.

Besiktas Istanbul - Sarpsborg 08: Datum, Anstoß, Stadion

Besiktas empfängt Sarpsborg am heutigen Donnerstag, 20. September um 18.55 Uhr im heimischen Vodafone Park. Die 2016 eröffnete Arena fasst insgesamt 41.903 Zuschauer.

Besiktas - Sarpsborg in der Europa League heute live: TV, Livestream, Liveticker

In Deutschland und Österreich wird die Partie live und exklusiv vom Streamingportal DAZN übertragen. Daniel Günther kommentiert das Spiel dort.

DAZN zeigt in dieser Saison alle Spiele der Europa League und zudem zahlreiche Partien der Champions League. Dazu kommen Spiele der Premier League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division. Monatlich kostet das DAZN-Abo 9,99 Euro, ihr könnt den Dienst zuvor aber einen Monat kostenlos testen.

Darüber hinaus bietet euch SPOX einen Liveticker zum Besiktas-Spiel an, in dem ihr über alle Ereignisse informiert werdet.

Besiktas Istanbul vor Sarpsborg: Zurück in der Europa League

Nachdem der Verein in den vergangenen beiden Saisons noch in der Champions League teilgenommen hat, müssen die Istanbuler in dieser Saison wieder in der Europa League ran. In der Liga belegte das Team nach zwei Meisterschaften in der letzten Saison nur den vierten Platz und musste sich den Europa-League-Startplatz über drei Qualifikationsrunden erkämpfen.

Sarpsborg 08 gegen Besiktas: Europa League Höhepunkt der jungen Vereinsgeschichte

Der Verein entstand erst im Jahr 1999 und musste 2008 nach finanziellen Problemen neu gegründet werden. Zunächst wechselte der Klub zwischen den Ligen, konnte sich aber ab 2012 in der höchsten norwegischen Spielklasse behaupten. In der vergangenen Saison gelang dann mit Platz drei und der Qualifikation für Europa der größte Erfolg der bisherigen Vereinsgeschichte.

Europa League: Gruppe I mit Besiktas und Sarpsborg