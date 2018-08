Europa League live: Wann findet die Auslosung der Gruppenphase statt? Termin, Teams, Modus, Livestream

Nachdem die europäischen Topligen bereits in die neue Saison gestartet sind, geht auch die Hauptrunde der Europa League bald wieder in die neue Spielzeit. SPOX gibt euch alle Informationen, die ihr zur Auslosung des Wettbewerbs wissen müsst.

Mit Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sind zwei deutsche Teams bereits sicher qualifiziert - RB Leipzig muss ich erst noch in der letzten Qualifikationsrunde durchsetzen.

Europa League: Wann und wo findet die Auslosung statt?

Die Auslosung findet am Freitag, den 31. August um 13 Uhr statt. Am Tag zuvor finden die Rückspiele der letzten Qualifikationsrunde statt.

Austragungsort ist das Grimaldi Forum in Monaco. Damit ist es die einzige Auslosung des Wettbewerbs in dieser Saison, die nicht in Nyon stattfindet.

Im Rahmen der Auslosung wird auch der beste Europa-League-Spieler der vergangenen Saison geehrt. Nominiert sind:

Diego Godin

Antoine Griezmann

Dimitri Payet

Europa League: Das ist der Modus der Auslosung

Zunächst werden die 48 teilnehmenden Mannschaften gemäß ihres Klubkoeffizienten in vier Lostöpfe eingeteilt. Somit sind in jedem der vier Töpfe insgesamt zwölf Teams.

Die zwölf Gruppen entstehen schließlich dadurch, dass ein Team aus jedem Lostopf einer Gruppe zugelost wird. Klubs aus dem gleichen Verband können jedoch nicht in der Gruppenphase aufeinandertreffen.

Eine Neuerung bei der diesjährigen Auslosung ist die Errechnung des Klubkoeffizienten. Dieser wird nun entweder durch die Summe der Punkte aus den letzten fünf Jahren oder aus den Verbandskoeffizienten im selben Zeitraum ermittelt - der höhere Wert ist dabei entscheidend.

Europa League live: Die Auslosung der Gruppenphase im Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN ist seit dieser Saison die Heimat der Europa League. DAZN zeigt nicht nur alle 205 Partien der Europa League, sondern überträgt auch die Auslosung live am Freitag ab 13 Uhr.

Neben der Europa League zeigt der Streamingdienst in dieser Spielzeit auch Spiele der Champions League, der Serie A, der Ligue 1, der Primera Division, sowie die Highlights aus der ersten und zweiten Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Dazu gibt es noch eine riesige Auswahl an Highlight verschiedener Sportarten.

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar.

Die wichtigsten Europa-League-Termine der Saison