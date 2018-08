RB Leipzig - Zorya Luhansk: Tore im Video - Forsbergs Last-Minute-Treffer rettet RBL

Im Rückspiel um die Qualifikation zur Europa-League-Gruppenphase schrammte RB Leipzig gegen Zorya Luhansk durch einen 3:2-Sieg nur knapp an einer Blamage vorbei. Hier könnt ihr die Highlights des Spiels im Video ansehen.

Bereits am 20. September steht für die roten Bullen das erste Gruppenspiel an. Aus der Bundesliga nehmen neben Leipzig noch Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt an dem Wettbewerb teil.

RB Leipzig - Zorya Luhansk: Alle Tore im Highlight-Video sehen

Neben den Highlights aus den höchsten beiden deutschen Spielklassen und vieler internationaler Topligen gibt es bei SPOX natürlich auch die Zusammenfassungen aus der Königsklasse und der Europa League.

Wer die beiden wichtigsten europäischen Topligen live sehen will, ist bei DAZN an der richtigen Stelle. Der Streamingdienst zeigt diese Saison alle Partien der Europa League sowie einen Großteil der Champions-League-Spiele. Auch Spiele der Serie A, Primera Division, Ligue 1 oder der Premier League sowie die Highlights der Bundesliga und der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Anpfiff stehen auf dem Programm.

RB Leipzig - Zorya Luhansk: Comeback rettet Europa-League-Qualifikation

Im Gegensatz zum torlosen Hinspiel, wo RB Leipzig trotz langer Überzahl vergeblich anrannte, platzte im Rückspiel der Knoten früh. Nach der Führung durch Timo Werner in der siebten Minute sah es zu Spielbeginn so aus, als würden die Leipziger keine Probleme mit der Mannschaft aus der Ukraine haben.

Doch dieser Eindruck währte nicht lange: Rafael glich Mitte der ersten Halbzeit aus, kurz nach der Pause traf Artem Gordijenko gar zur Führung für Luhansk. Doch Leipzig konnte das Aus gerade noch verhindern: In der 69. Minute erzielte der eingewechselte Jean-Kevin Augustin das 2:2, Emil Forsberg nutzte einen Elfmeter in der 90. Minute zum umjubelten Siegtreffer.

RB Leipzigs Spielplan: Gegner, Paarungen, Partien