RB Leipzig - Zorya Luhansk: Das Europa-League-Rückspiel am Donnerstag live auf DAZN

RB Leipzig trifft am Donnerstag in der heimischen Arena zum Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen Zorya Luhansk an. DAZN wird die Partie live übertragen.

Das Hinspiel am vergangenen Donnerstag endete 0:0. Leipzig braucht also einen Sieg, um sich für die Gruppenphase der Europa League zu qualifizieren.

Wann und wo findet RB Leipzig gegen Zorya Luhansk statt?

Anpfiff der Partie ist am Donnerstag um 18.30 Uhr. Gespielt wird in der Red-Bull-Arena in Leipzig.

RB Leipzig gegen Luhansk im Livestream auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte an allen Europa-League-Spielen für die neue Saison gesichert und überträgt in der Folge auch das Rückspiel zwischen Leipzig und Luhansk im Livestream.

Neben der Europa League zeigt DAZN zahlreiche Spiele der Champions League sowie Spitzenfußball aus Europas Top-Ligen. Alternativ zum Fußball bietet das "Netflix des Sports" aber auch Events aus der NBA, NFL und MLB sowie Tennis, Darts und vieles mehr in seinem Programm an. Das gesamte Paket gibt es bereits für 9,99 Euro im Monat, wobei der erste Monat gratis zum Testen ist.

Europa-League-Qualifikation: RB Leipzig gegen Luhansk im Liveticker

Ihr könnt das Spiel weder im Livestream noch im TV gucken? Dann könnt ihr auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen, bei dem euch ebenfalls keine wichtige Szene des Spiels entgeht.

RB Leipzig in der Europa-League-Qualifikation